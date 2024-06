Jude Bellingham, tras ganar la Champions: "Siempre soñé con esto, es la mejor noche de mi vida"

Jude Bellingham, que ganó este sábado su primera Copa de Europa, aseguró que ha sido la "mejor noche" de su vida.

Los Blancos vencieron al Borussia Dortmund con los goles de Dani Carvajal y Vinícius Júnior y levantaron la Decimoquinta Champions de su historia.

"Siempre he soñado con jugar esta clase de partidos", dijo el inglés, al borde de las lágrimas, en TNT Sport. "Mucha gente te dice que no vas a conseguir ciertas cosas. He aguantado (sin llorar), hasta que he visto la cara de mi madre y mi padre".

"Mi hermano pequeño está ahí y trato de ser un modelo para él. No puedo describir esto con palabras. Es la mejor noche de mi vida", añadió.