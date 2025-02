Jugador campeón de un Mundial eligió al mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El debate en el fútbol actual y moderno sobre quién es el mejor jugador del mundo no para. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se han llevado este rótulo en la última década debido a su alta competitividad no solo a nivel de clubes sino también en sus respectivas selecciones de las cuales portan la cinta de capitán.

Y de esos jugadores privilegiados que entrenó 'mano a mano' con ambas estrellas y que compartió camerino fue Ángel Di María. El actual futbolista del Benfica portugués y campeón del mundo con la 'albiceleste' dio su sentencia sobre esta rivalidad: Messi-Cristiano Ronaldo . La conclusión a la que llegó el 'Fideo' es que la diferencia entre ambos es abismal; se inclinó por su compañero en el seleccionado argentino.

"Cristiano nació en una generación en la que justo nació el otro que estaba tocado por una varita. Cristiano está acá y el 'enano' está acá, es la realidad", comentó Di María en una reciente entrevista y la cual hace eco el diario 'Mundo Deportivo' de España.

Di María continuó en su apreciación que "uno tiene ocho Balones de Oro y otro cinco y es una diferencia muy grande. El haber sido campeón del mundo es una diferencia muy grande. De tener dos Copas América uno y el otro una Eurocopa hay mucha diferencia".

Recordemos que hace algunos días en una charla con el periodista Edu Aguirre, el actual deportista del Al Nassr precisó que se considera el mejor futbolista de la historia. Ante eso, Di María respondió que "no me sorprende, él siempre fue así, de hacer esas declaraciones, de querer imponer lo que él quiere ser, lo que él siempre intentó ser: ser el mejor".

¿Cuándo coincidió Ángel Di María con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?

El deportista argentino y el 'crack' portugués jugaron juntos en el Real Madrid. En la 'casa blanca' compartieron cuatro años, mostrando buenas sociedades en el campo de juego y además lograron varios títulos que incluyeron Champions League, Liga de España, Supercopa de España y Supercopa de Europa.

En el caso de Messi, el volante de 37 años y oriundo de la ciudad de Rosario, ha tenido la posibilidad de compartir camerino en casi dos décadas en el seleccionado argentino. En ese tiempo han logrado levantar varios trofeos que incluye la Copa del Mundo en Catar 2022 y la Copa América en 2024, título que la 'albiceleste' le ganó a Colombia por marcador de 1-0.