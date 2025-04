Kylian Mbappé y su nuevo papel en Real Madrid, tras lesión; lo vive como un hincha más

Previo al duelo contra Athletic Bilbao, Carlo Ancelotti cambió la filosofía de juego del Real Madrid para salir de su mala dinámica, entregándole el mando del juego a Dani Ceballos y Luka Modric, además de ubicar en los laterales a Fede Valverde y Eduardo Camavinga, en un once que presenta tres novedades, respecto al que cayó contra el Arsenal en la Champions League.

Sumado a eso, tras sanción, regresó Camavinga como de lateral, ya que Ancelotti cambió la línea de su centro del campo juntando a dos medios creativos como Ceballos y Modric. Sin embargo, dentro de los aspectos más destacados aparece la ausencia de Kylian Mbappé, sensible baja en la delantera conformada por la dupla brasileña de Vinícius y Rodrygo.

Junto a Mbappé, Lucas Vázquez y David Alaba fueron los tres jugadores que no arrancaron el partido respecto a los que lo hicieron el pasado miércoles, en la Liga de Campeones contra Arsenal.

Durante el partido entre el Real Madrid y el Athletic Club, las cámaras enfocaron a Kylian Mbappé, que no está convocado (suspensión y lesión). Y sí, mientras el francés aparecía en el videomarcador, se escucharon silbidos. Las cifras del francés no son nada malas, pero un sector… pic.twitter.com/bQi3CoSRxe — Invictos (@InvictosSomos) April 20, 2025

No obstante, pese a no poder estar para el duelo contra el conjunto de Bilbao, el francés no se perdió el compromiso, asistiendo a uno de los palcos en el estadio Santiago Bernabéu,

Evidentemente las cámaras enfocaron Kylian durante todo el juego, que no se destapó hasta los últimos minutos, con una anotación de Federico Valverde. De todas maneras, al francés se le vio como un hincha más, pendiente del juego y viviendo todo a pura intensidad; inclusive el gol.

Con la victoria, Mbappé se levantó para aplaudir y festejar un triunfo que deja a los ‘merengues’ más vivos que nunca en la disputa por el título en la Liga de España.

🎯 Mbappé fue silbado sin tocar el balón



🧊 Su imagen en el videomarcador bastó para que el Bernabéu le hiciera responsable de la eliminación ante el Arsenal



📸 Como Zidane o Cristiano, ya conoce los pitos blancos pic.twitter.com/OE41W4pcmw — MARCA (@marca) April 20, 2025

Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención de todos, y es que, independiente a no jugar, en un sector de la hinchada de Real Madrid silbaron a Kylian dentro del estadio. En el video que se ha viralizado en redes, se ve al francés con para de pocos amigos. No obstante, esto solo es reflejo del tenso ambiente que se vive en Madrid, debido a la reciente eliminación en Champions.