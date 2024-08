La familia de Falcao García y dos temas complicados al vivir en Bogotá: ¿qué les pasó?

El arribo de Falcao García a Millonarios causó todo tipo de furor entre los hinchas del 'albiazul' en su momento, hoy en día el 'Tigre' y su familia, encabezada por su esposa Lorelei Tarón, han empezado a adaptarse a la capital del país, a su idiosincrasia y otros factores más.

No obstante, la propia cónyuge del delantero samario contó los dos temas más complicados que han tenido que afrontar al vivir en Bogotá. Fue en una sincera charla con la periodista Cristina Estupiñán, en el podcast 'Sinceramente Cris' en donde 'salieron a la luz'. ¿Qué le pasó?

Así fue como Lorelei Tarón sostuvo que el tema del tráfico y la madrugada, esto por el tema del horario y las clases de sus hijos, aún no ha podido con ellos.

"Hay cosas en las que nos tenemos que adaptar, que son muy diferentes. Por ejemplo: la madrugada de los colombianos, es tremendo. Yo digo ‘no, no, no’. Los colegios tan temprano, digo: ‘¿por qué comienzan tan temprano los colegios?’ Pero bueno, al final te adaptas, te tienes que acostar más temprano", pronunció la también cantante e influencer en Argentina.

Lorelei Tarón y Radamel Falcao García, iniciaron su historia de amor desde jóvenes, cuando el 'Tigre' vestía los colores de River Plate. Foto: AFP.

¿Qué dijo la esposa de Falcao sobre el tráfico de Bogotá?

“El tráfico me cuesta un poco, no es que pueda coger el auto y me voy. No, todo lo tengo que organizar. Al final nos vamos adaptando, los niños están felices con sus amigos y su familia… están disfrutando mucho”, complementó.

De otro lado, tanto Falcao Gracía como Lorelei Tarón tuvieron un gran gesto con un hincha de Millonarios que decidió practicarse la eutanasia. El 'Tigre' y su pareja compartieron una videollamada con Javier Acosta y en medio de ese contacto hubo oraciones y plegarias.