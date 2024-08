La respuesta de la mamá de Linda Caicedo cuando le dijeron que el fútbol no era para niñas

Linda Caicedo ya es una jugadora consolidada a nivel mundial, con reconocimiento en Europa y Sudamérica y viviendo un buen presente en un equipo reconocido como el Real Madrid. Pero ese presente de la nacida en Villa Gorgona se logró coronar, luego de muchas dificultades a nivel personal y profesional.

Por eso, nadie la conoce mejor que su mamá, Herlinda Alegría, quien siempre la apoyó en sus sueños detrás de un balón, a pesar de los obstáculos que aparecieron en el camino y hasta de los señalamientos y críticas porque su niña quería ser futbolista.

¿Qué decía la mamá de Linda Caicedo sobre que el fútbol no es para mujeres?

En una entrevista con ‘Noticiero 90 minutos’, Herlinda Alegría contó qué respondía ella cuando personas no estaban de acuerdo con la actividad deportiva que quería seguir Linda y convertirse en una jugadora profesional.

“Mucha gente decía que el fútbol no era para niñas sino para hombres, cuando alguien me tocaba el tema yo les decía “¿quién dijo que el fútbol solo es para hombres? Las mujeres también podemos”. Una vez alguien le dijo eso a ella y le respondió "que eso era lo que le gustaba y eso iba a hacer”, contó la madre de Linda Caicedo.

Por otra parte, Herlinda Alegría recordó que nunca presionó a su hija a estudiar algo y la apoyó en la pasión y el sueño que tenía, que no era fácil en nuestro país, pero con su talento podría lograrlo.

“Lo que la hacía feliz, a los hijos hay que apoyarlos en lo que ellos dicen que les gusta, porque uno de padre nada le sirve apoyar a un hijo diciendo que quiero que seas ingeniero, o que estudies sistemas. Eso no es así, es en lo que a ellos les gusta. Uno a veces de papá es ignorante, y desde el momento que me dijo que quería jugar fútbol; vi que era su sueño y el futuro. Soy la mamá más feliz del mundo y le pido a Dios que sea él, el que no le vaya a cerrar el camino”, finalizó en charla con el medio mencionado.

Linda Caicedo arribando a Bogotá. Foto: X de @FCFSeleccionCol.

¿En qué equipos ha jugado Linda Caicedo?

El apoyo de los padres de Linda Caicedo dio sus frutos, Linda Caicedo destacó desde muy niña en las canchas de fútbol, llegó a ser profesional con el América, luego pasó al rival de patio, el Deportivo Cali y tras estar en las ‘azucareras’ dio el salto al exterior, nada más y nada menos que a Europa a un club de la importancia del Real Madrid.

Pero también se ha hecho un nombre con la camiseta de la Selección Colombia, tanto en la Sub-17 y Sub-20, como en la mayores, disputando el Mundial en las tres categorías y siendo una de las figuras de la ‘tricolor’.

De hecho, Linda Caicedo disputará en este 2024 el Mundial femenino Sub-20 que se disputará en nuestro país desde el 31 de agosto al 22 de septiembre. La nacida en Villa Gorgona llegó a Bogotá, se puso a las órdenes del técnico Carlos Paniagua y se espera que esté en la lista definitiva para el certamen orbital.

