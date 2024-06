La Selección Colombia acapara la atención de las grandes 'potencias', en su debut de Copa América

Para comenzar a cerrar un inédito ciclo de sinsabores, Brasil presenta este lunes su nueva cara en el debut ante Costa Rica por el grupo D de la Copa América-2024 y, en la misma llave, Colombia muestra las credenciales de favorito contra la aguerrida Paraguay.

Cinco años sin título continental, 22 años que no obtiene la corona mundial y un infrecuente sexto puesto actual en la clasificatoria sudamericana a Norteamérica-2026, ya son suficiente afrenta para el pentacampeón del orbe.

Obligados a madurar de golpe, los campeones de Europa con el Real Madrid, Vinícius Junior y Rodrygo, y su nuevo compañero Endrick (17 años) son los llamados a liderar un apurado recambio que decidió el entrenador Dorival Junior.

La cirugía mayor sin anestesia dejó en el camino a figuras como el excapitán Casemiro y los delanteros Richarlison y Gabriel Jesús, mientras el emblema Neymar se recupera de una extensa lesión.

La nueva apuesta brasileña se pondrá en marcha en el Sofi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles.

"Necesitamos encontrar un equilibrio, una regularidad, para este equipo que fue montado hace tres meses y que ahora se reencuentra", dijo Dorival Junior en una rueda de prensa el domingo.

Jugadores de la Selección Brasil celebran un gol, en partido preparatorio, previo a la Copa América 2024 AFP

Aunque aún no han mostrado sus mejores armas en la selección, las dos nuevas estrellas brasileñas son dinamita cuando se potencian.

"Hoy juego para el mejor jugador del mundo, que es Vini, por la temporada que ha hecho. Sabemos que hay mucha gente en la pelea y yo estoy ahí, cada día más cerca y mejorando cada temporada", sostuvo Rodrygo.

Un calendario favorable en el debut en los papeles contra Costa Rica, que ya no contará con su figura histórica, el portero Keylor Navas, le da una leve ventaja al entrenador para arrancar con el pie derecho en un torneo que se le niega desde 2019.

- Colombia intimida, Paraguay promete pelea -

Pese a sus intimidantes 23 partidos invicta, la Selección Colombia no la tendrá fácil ante la combativa Paraguay, que suele mostrar las garras afiladas en los certámenes continentales.

Ese largo periodo sin derrotas ha fortalecido a un seleccionado que, bajo la batuta de un silencioso DT Néstor Lorenzo se ha sentado en la mesa de los favoritos al título junto a Argentina, Brasil y Uruguay.

"No pensamos en el invicto, a los jugadores no les hablo del invicto (...) Más allá de lo bien que nos fue, no nos garantiza nada. Mañana (lunes) es otra historia", consideró Lorenzo, quien admitió esperar un duelo "difícil" contra Paraguay.

El once guaraní, con dos Copas Américas ganadas, en 1953 y 1979, anda irregular y no vuelve a un Mundial desde Sudáfrica-2010, donde llegó a cuartos de final en su mejor actuación histórica. Marcha séptimo en las clasificatorias para el 2026 y ha ganado tres de sus últimos diez partidos.

Jhon Arias, una de las revelaciones de la Selección Colombia, de cara a la Copa América 2024 AFP

"Tenemos a Miguel Almirón (Newcastle United, ENG), Ramón Sosa (Talleres, ARG), jugadores con los que uno puede marcar la diferencia y las herramientas que el profe (Daniel Garnero) nos da", comentó el domingo delantero Julio Enciso (Brighton, ENG).

- EEUU y Uruguay, cumplen pronósticos -

Uruguay y Estados Unidos dieron crédito a su condición de favoritos y debutaron con sendos triunfos ante Panamá y Bolivia, respectivamente, y quedaron como líderes del Grupo C.

La Celeste de Marcelo Bielsa definió el partido 3-1 recién sobre el final luego de contener una trepidante avanzada de los canaleros.

Maximiliano Araujo abrió la cuenta al minuto 15 con un disparo de mediano alcance, pero solo minutos antes del cierre garantizó la victoria con goles de Darwin Núñez, al 85, y Matías Viña, al 90+1, en el Hard Rock Stadium de Miami. Panamá descontó con el partido ya definido a través de Michael Murillo al 90+5.

Matías Viña anotó con Uruguay frente a Panamá y así celebraron en la Copa América 2024 AFP

Con fundamentos, aunque a condición de una mejoría, Uruguay puede soñar con su decimosexto título de Copa América en una competencia aparte que mantiene con el vigente campeón Argentina, también con 15 coronaciones.

En el mismo grupo, de la mano de su capitán y estrella, Christian Pulisic, Estados Unidos mostró en su debut que también tiene argumentos como para discutir con los favoritos.

Pulisic abrió la cuenta al comienzo del partido (3 minutos) con un disparo a distancia y Folarin Balogun aumentó al 44, sellando un resultado que pudo haber sido mucho más abultado de no ser por el excelente desempeño del portero boliviano, Guillermo Viscarra.

Con la vista puesta en el Mundial-2026, del que será coanfitrión con Canadá y México, la selección de Estados Unidos, dirigida por Gregg Berhalter, encara la Copa América con la intención de darle rodaje internacional a su joven nómina.