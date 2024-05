Leyenda del fútbol mundial ve en Toni Kroos el título de Eurocopa para Alemania

El exjugador de la selección alemana Lothar Matthäus ha asegurado que Toni Kroos puede ser la "gran baza" de los germanos para conquistar la Eurocopa.

El excapitán de la selección alemana, en declaraciones a Sky Sport, afirmó que el caso del mediocampista del Real Madrid "es algo único", dado que "nadie en el fútbol alemán lo había logrado antes".

"Ganó todo menos el título de la Eurocopa. ¿Y por qué este título no debería ser la gloria suprema? Es respetado por todos, ya sea de su propio equipo o del rival, y tiene la suerte de jugar en un país que siempre es uno de los favoritos", refrendó sobre su compatriota.

Para el ex jugador del Bayern e Inter de Milán, el regreso de Kroos en la selección también repercutirá en la posición de su compañero de selección y capitán de la misma, Ilkay Gündogan.

Toni Kroos en su despedida del Real Madrid. JAVIER SORIANO/AFP

"Si (el seleccionador Julian) Nagelsmann no hubiera traído de vuelta a Kroos, esta habría sido la posición de Gündogan", expuso.

El jugador del Real Madrid, que anunció hace apenas unos días el final de su carrera al término de la temporada, vivirá su última cita en la Eurocopa que albergará su país.

Hasta ahora, ha jugado 108 partidos internacionales; sólo Thomas Müller (128) y el portero Manuel Neuer (117) de la actual plantilla de la Mannschaft han jugado más; en una lista que precisamente encabeza Lothar Matthäus, con 150 internacionalidades.

¿Qué dijo Toni Kroos, tras su retirada?

Toni Kroos agradeció la despedida inolvidable que le dedicó la afición del Real Madrid en su último partido en el estadio Santiago Bernabéu, contra el Real Betis, confesó que "no podía pedir más" y que su peor momento para contener la emoción fue al ver a sus hijos llorar tras ser sustituido.

"No es fácil, pero solo puedo decir gracias a todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio, porque siempre me he sentido estos diez años como en casa. No podía pedir más. Han sido años inolvidables", dijo en 'Real Madrid TV' tras dar una vuelta de honor recibiendo todo el cariño de la afición.