Liverpool la pasó mal en Anfield: Andrew Robertson sacó, en la línea, un gol de Crystal Palace

Liverpool tuvo un primer tiempo para el olvido. Además de que Eberechi Eze infló las redes, al minuto 14, tras una buena jugada colectiva, Crystal Palace pudo haber ampliado la diferencia. Todo ocurrió al 17', donde Jean-Philippe Mateta quedó completamente solo y mano a mano frente al arquero Alisson Becker, lo que pudo significar el 0-2 parcial, en Anfield.

El delantero del equipo visitante definió a la perfección, picando la pelota sobre la humanidad del guardameta 'red'. Ya se disponía a celebrar, pero no contaba con la presencia de Andrew Robertson. El defensa del combinado dirigido por Jurgen Klopp se esforzó al máximo, corrió, se estiró y logró sacar la pelota en la línea. Se ahogó el grito de gol y siguió 0-1.

Los aplausos de los miles de hinchas del Liverpool para su futbolista no tardaron en aparecer. No obstante, en el banco de suplentes había molestia y preocupación. Crystal Palace fue superior en los 45 minutos iniciales, no la pasó nada mal y le jugó de igual a igual a uno de los equipos que está peleando por el título de la Premier League 2023/2024.

Andrew Robertson, jugador de Liverpool, en acción de juego del partido contra Crystal Palace, por la Premier League AFP

Vea la salvada de Andrew Robertson, con Liverpool vs. Crystal Palace, en la Premier League