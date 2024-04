Luis Díaz y Daniel Muñoz protagonizaron un mano a mano que terminó en polémica, en Premier League

Duelo de colombianos, este domingo 14 de abril, en Anfield. Liverpool, con la presencia de Luis Díaz como titular, recibió a Crystal Palace, que contó con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en su once inicialista. Razón por la que se 'sacaron chispas' en más de una acción. Prueba de ello fue lo ocurrido en el primer tiempo, sobre el minuto 24, que causó cierta polémica.

El marcador se abrió al 14', por intermedio de Eberechi Eze, luego de una brillante acción colectiva del conjunto visitante. Así las cosas, los 'reds' fueron con toda en busca del empate y una de las incursiones ofensivas fue comandada por 'Lucho' a pura velocidad. En la marca estuvo el lateral derecho Daniel Muñoz, que no lo soltó en ningún momento y lo siguió.

Una vez el guajiro entró al área, cayó al suelo y reclamó penalti, de manera airada. El juez central determinó que no había sido nada y continuaron las acciones sin inconveniente. Eso sí, la petición de Luis Díaz no pasó desapercibida. En la otra cara de la moneda, el defensa 'cafetero' se fue, sin decir nada y no agrandó la situación. Fue un mano a mano intenso.

Luis Díaz, jugador colombiano y pieza clave del Liverpool en la lucha por el título de la Premier League 2023/2024 Getty Images

Vea la polémica jugada entre Luis Díaz y Daniel Muñoz, en Liverpool vs. Crystal Palace