"Lo que ha ocurrido es que Pep Guardiola ha arruinado el fútbol, en todos los sentidos"

Pep Guardiola , como entrenador, ha ganado lo que ha querido. Con el Fútbol Club Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City , logró varios títulos a nivel local e internacional. De hecho, varios de los jugadores que ha dirigido afirman que es el mejor entrenador que han tenido. Sin embargo, las críticas nunca faltan y, en esta ocasión, quien habló fue Tim Howard, exarquero estadounidense.

En entrevista con 'It's Called Soccer', afirmó que "si nos remontamos a mi generación, éramos un grupo de tipos duros y resistentes. Allí, tuvimos un par de partidos ganados, de la mano de Gregg Berhalter, quien llevó a que este equipo creyera que podía competir, ser ofensivo y jugar bastante bien. Pero lo que ha ocurrido es que, en todos los sentidos, Pep Guardiola ha arruinado el fútbol".

Pero no fue lo único. "Pep Guardiola ha enseñado a todo el mundo que pueden jugar un fútbol de posición, y no pueden. No todo el mundo puede hacerlo, solo tres equipos en el mundo pueden hacerlo realmente bien", añadió el exguardameta, en charla con Jamie Carragher. Y es que la principal razón de esos señalamientos contra el estratega español, se deben a una razón en particular.

Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, en el partido contra Arsenal por Premier League AFP

Quien fuera capitán de la Selección de Estados Unidos y vistiera las camisetas de clubes como Manchester United y Everton, afirma que "a veces, hay que ser resolutivo y no centrarse en el toque y toque pasivo". Por eso, también se animó a hablar de la elección de Mauricio Pochettino como nuevo entrenador del cuadro norteamericano, en lo que será un desafío para el argentino.

"Cuando miras sus mejores equipos, eran sólidos en defensa, o al menos lo intentaban, como pasó con el Tottenham Hotspur, que llegó a la final de Champions League. Basado en eso, tengo claro que si Mauricio Pochettino empieza a inculcar esa firmeza defensiva, Estados Unidos tiene suficientes jugadores en las zonas delanteras donde puede ser peligrosa", sentenció Tim Howard.