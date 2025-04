Luis Díaz tendría multimillonario salario en Liverpool, pero no superaría a Jhon Durán

El pasado fin de semana, Luis Díaz vivió una jornada memorable en Anfield. El atacante colombiano no solo marcó uno de los goles en la contundente victoria 5-1 del Liverpool sobre el Tottenham, sino que también celebró la conquista del título de la Premier League 2024-2025 junto a sus compañeros y la afición ‘red’.

La brillante temporada de Díaz no ha pasado desapercibida. Su regularidad, influencia ofensiva y entrega en el terreno de juego lo han convertido en una pieza clave para el técnico neerlandés Arne Slot. Por ello, no sorprende que el club esté trabajando en una renovación de contrato que no solo extendería su vínculo, sino que también le ofrecería una mejora salarial sustancial.

El nuevo salario de Luis Díaz en Liverpool



Actualmente, el guajiro de 28 años tiene contrato vigente hasta junio de 2027 y percibe un salario aproximado de 2.86 millones de libras esterlinas al año, lo que equivale a cerca de 15.800 millones de pesos colombianos. Su ingreso semanal está en el orden de las 55.000 libras, cifra modesta si se compara con otras figuras del plantel.

Sin embargo, de concretarse su renovación, Luis Díaz podría pasar a ganar entre 140.000 y 150.000 mil libras semanales, lo que se traduce en un salario anual cercano a los 7.28 millones de libras (unos 44.000 millones de pesos colombianos), según cifras de 'Spotrac', sitio especializado en contratos deportivos. Este aumento lo catapultaría al top 10 de los futbolistas mejor remunerados del Liverpool, una lista liderada por el egipcio Mohamed Salah, quien gana 350.000 libras por semana.

Luis Díaz en el festejo de la Premier League del Liverpool X @PremierLeague

A pesar de este significativo aumento, Díaz seguiría por debajo de otros futbolistas colombianos en términos de salario. Jhon Jáder Durán, actual delantero del Al Nassr de Arabia Saudita, percibe cerca de 17 millones de libras al año (más de 86.000 millones de pesos), ubicándose como el jugador 'cafetero' mejor pagado en el exterior.

Con su posible nuevo contrato, Luis Díaz consolidaría no solo su permanencia en la élite del fútbol inglés, sino también su valor como uno de los máximos referentes del balompié colombiano en el mundo. Su buen presente y la confianza del club apuntan a una renovación que podría cerrarse en las próximas semanas.

