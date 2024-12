Malas noticias para Rodrigo Bentancur y el Tottenham, tras sanción por comentario racista

El uruguayo Rodrigo Bentancur , del Tottenham Hotspur , perdió la apelación por el caso del comentario racista sobre su compañero de equipo, el surcoreano Heung-min Son y tendrá que cumplir siete partidos de sanción, confirmó este martes 17 de diciembre la federación inglesa de fútbol.

El centrocampista fue sancionado hace un mes, en medio de la fecha FIFA del mes de noviembre, cuando se encontraba concentrado con la selección de Uruguay , pero recurrió la decisión para tratar de rebajarla a seis partidos y estar el próximo 22 de diciembre contra el Liverpool. Una vez confirmada la negativa al recurso, Bentancur volverá a los terrenos de juego el próximo jueves 26 de diciembre contra el Nottingham Forest, por un duelo de Premier League.

En una entrevista concedida este verano, el periodista le pidió a Bentancur que le pasara una camiseta de su compañero coreano, a lo que el futbolista respondió: “¿Sonny?”. El entrevistador replicó “¿O cualquier otro campeón?” y el uruguayo respondió “O cualquier primo de Sonny, todos se parecen mucho”.

Esto supone una violación de la normativa de la FA al incluir una referencia a la nacionalidad, raza o etnia de otra persona, sin importar para la persona en cuestión esto sea o no un insulto, un apodo o un simple chiste entre amigos.

Rodrigo Betancur y Heung Min Son - Foto: BEN STANSALL/AFP

Cabe destacar que Rodrigo Bentancur pidió disculpas públicas en su momento por la controversia que generó la situación y que fue criticado por organizaciones contra el racismo en Inglaterra como “Kick it Out”, pero según han sido los hechos, todo parece indicar que para la Federación inglesa no fue suficiente su arrepentimiento, ni aunque el propio surcoreano le restó importancia a la situación.

Además de los siete partidos de suspensión, el mediocampista uruguayo tendrá que pagar una multa de 100.000 libras, lo que en la conversión a euros da un total de 120.000 euros, una multa que si bien puede no implicar un gasto para jugadores de este calibre, no deja ser un castigo económico no menor.