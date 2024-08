Manchester United vs. Liverpool: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Premier League

El Liverpool de Arne Slot afronta su primera gran prueba de la temporada en su visita al campo del Manchester United el domingo en la tercera fecha de la Premier, mientras que Newcastle y Tottenham se enfrentarán horas antes en el estadio del club londinense cuando ambos están con los mismos 4 puntos.

En Liverpool, Slot lleva un buen comienzo de temporada en sustitución de Jurgen Klopp después de haber ganado sus dos primeros compromisos en la primera división inglesa.

Pero su primera oportunidad de impresionar realmente a los seguidores del Liverpool llega este domingo con el enfrentamiento en Old Trafford (15H00 GMT) frente al Manchester United, en uno de los grandes clásicos del fútbol inglés.

La presión es mayor para Erik ten Hag, también neerlandés, y técnico del United.

Publicidad

Ten Hag recibió el respaldo de los responsables deportivos del Manchester United al final de la temporada pasada, a pesar de terminar octavos, la peor clasificación histórica del club en la Premier.

Los 'Red Devils' vieron frustradas sus esperanzas de una nueva etapa en los primeros partidos de la liga inglesa.

Publicidad

El gol de Joshua Zirkzee en los minutos finales frente al Fulham hizo que los de Ten Hag pudieran comenzar la temporada con una victoria en casa, pero la derrota frente al Brighton la semana pasada (2-1) recordó al equipo que pasó apuros en la última Premier también bajo la dirección del neerlandés.

Además, los 'reds' llegan con un Luis Díaz que está encendido y que busca figurar antes de unirse a la Selección Colombia para los juegos de las eliminatorias sudamericanas.

Una posible derrota en casa frente a un rival como el Liverpool podría poner en el punto de mira el futuro de Erik ten Hag.

Luis Díaz y Liverpool ya conocen sus rivales en la Champions League 2024/2025. Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Hora y donde ver EN VIVO, Manchester United vs. Liverpool, por la Premier League:

Publicidad

Fecha: domingo 1 de septiembre

Hora: 10:00 a.m. (hora Colombia)

Estadio: Old Trafford

Transmisión: ESPN - Disney Plus