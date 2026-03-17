🔴 Estados Unidos vs. Venezuela, EN VIVO: minuto a minuto de la final del Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela 6-2 Países Bajos
Venezuela 11-3 Israel
Nicaragua 0-4 Venezuela
Venezuela 5-7 República Dominicana
Venezuela 8-5 Japón
Venezuela 4-2 Italia
- 04:52 p. m. - PREVIA🔴 Así fue el camino de la 'vinotinto'
Venezuela 6-2 Países Bajos
- 04:51 p. m. - PREVIA🔴 Así fue el camino de los 'norteamericanos'
Brasil 5-15 Estados Unidos
Estados Unidos 9-1 Gran Bretaña
Estados Unidos 5-3 México
Estados Unidos 6-8 Italia
Canadá 3-5 Estados Unidos
República Dominicana 1-2 Estados Unidos
- 04:48 p. m. - PREVIA🔍 ¿En qué estadio juegan?
El estadio LoanDepot Park, Miami, Florida abre sus puertas para este duelo.
- 04:48 p. m. - PREVIA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La plataforma de Disney+ Premium transmite este juego.
- 04:47 p. m. - PREVIA📺 Vea la partido por televisión
El canal de televisión de ESPN transmite este compromiso, desde las 6:30 p.m. (Hora de Colombia).
- 04:47 p. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza el juego?
El inicio del encuentro está programado para las 7:00 de la noche (Hora de Colombia).
- 04:47 p. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a esta final!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento, les llevaremos lo mejor de la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, minuto a minuto.
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