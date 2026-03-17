Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / 🔴 Estados Unidos vs. Venezuela, EN VIVO: minuto a minuto de la final del Clásico Mundial de Béisbol
EN VIVO

🔴 Estados Unidos vs. Venezuela, EN VIVO: minuto a minuto de la final del Clásico Mundial de Béisbol

Este martes 17 de marzo se conocerá al nuevo campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Estados Unidos y Venezuela se verán las caras en loanDepot park, en Miami.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 17 de mar, 2026
Comparta en:
Estados Unidos vs. Venezuela - Final Clásico Mundial de Béisbol.
Estados Unidos vs. Venezuela - Final Clásico Mundial de Béisbol.
Getty Images.
REFRESCAR
  • 04:52 p. m. - PREVIA
    🔴 Así fue el camino de la 'vinotinto'

    Venezuela 6-2 Países Bajos
    Venezuela 11-3 Israel
    Nicaragua 0-4 Venezuela
    Venezuela 5-7 República Dominicana
    Venezuela 8-5 Japón
    Venezuela 4-2 Italia

    • Publicidad

  • 04:51 p. m. - PREVIA
    🔴 Así fue el camino de los 'norteamericanos'

    Brasil 5-15 Estados Unidos
    Estados Unidos 9-1 Gran Bretaña
    Estados Unidos 5-3 México
    Estados Unidos 6-8 Italia
    Canadá 3-5 Estados Unidos
    República Dominicana 1-2 Estados Unidos

  • 04:48 p. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué estadio juegan?

    El estadio LoanDepot Park, Miami, Florida abre sus puertas para este duelo.

  • 04:48 p. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La plataforma de Disney+ Premium transmite este juego.

  • 04:47 p. m. - PREVIA
    📺 Vea la partido por televisión

    El canal de televisión de ESPN transmite este compromiso, desde las 6:30 p.m. (Hora de Colombia).

  • 04:47 p. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza el juego?

    El inicio del encuentro está programado para las 7:00 de la noche (Hora de Colombia).

  • 04:47 p. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a esta final!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento, les llevaremos lo mejor de la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad