Gol Caracol / Más Deportes / 🔴 Millonarios vs. Boyacá Chicó, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa BetPlay 2026
EN VIVO

🔴 Millonarios vs. Boyacá Chicó, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa BetPlay 2026

Por la fecha 4 del grupo B, en El Campín y el regreso de Falcao García, Millonarios busca mantener puntaje perfecto en este torneo, tras ganarle a Llaneros y Patriotas.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 23 de may, 2026
Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, tras un partido de la Liga BetPlay
  • 02:00 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    🔴 Alineación titular confirmada de Millonarios

  • 01:59 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    ⚽ Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 14 de marzo de 2026, en el estadio La Independencia, de Tunja, Boyacá Chicó le ganó 2-1 a Millonarios.

  • 01:57 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten.

  • 01:56 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego.

  • 01:55 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    ✍️ Últimos partidos del 'ajedrezado'
    • Boyacá Chicó 4-0 Atlético
    • Patriotas 0-0 Boyacá Chicó
    • Boyacá Chicó 3-0 Llaneros
    • Internacional de Bogotá 4-0 Boyacá Chicó
    • Medellín 2-0 Boyacá Chicó
  • 01:54 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    ✍️ Últimos partidos del 'azul' capitalino
    • Sao Paulo 1-1 Millonarios
    • Patriotas 2-3 Millonarios
    • Millonarios 1-0 Llaneros
    • Boston River 2-4 Millonarios
    • Alianza 2-2 Millonarios
  • 01:52 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    🏆 Tabla de posiciones del gruipo B de la Copa BetPlay

    1. Llaneros - 6 pts. (+4)
    2. Millonarios - 6 pts. (+2)
    3. Boyacá Chicó - 4 pts. (+4)
    4. Patriotas - 2 pts. (-3)
    5. Atlético - 1 pts. (-7)

  • 01:50 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    🧐 ¿Cómo viene el 'ajedrezado'?

    El conjunto boyacense goleó 4-0 a Atlético, por la fecha 3 de este certamen.

  • 01:49 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    👀 ¿Cómo llega el 'embajador'?

    Los dirigidos por Fabián Bustos vienen de empatar 1-1 con Sao Paulo, por la Copa Sudamericana.

  • 01:49 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá, se abren para este duelo.

  • 01:48 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 3:00 p.m.

  • 01:48 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    👋 ¡Bienvenidos a este partido!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Copa BetPlay 2026.

