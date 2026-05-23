🔴 Millonarios vs. Boyacá Chicó, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa BetPlay 2026

📋 ¡Nómina confirmada! 💙🔥— Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 23, 2026
Así formará el Embajador hoy en El Campín frente a Boyacá Chicó.
¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️⚽️ pic.twitter.com/IfS6vljoxU
- 02:00 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ🔴 Alineación titular confirmada de Millonarios
- 01:59 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ⚽ Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 14 de marzo de 2026, en el estadio La Independencia, de Tunja, Boyacá Chicó le ganó 2-1 a Millonarios.
- 01:57 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
- 01:56 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego.
- 01:55 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ✍️ Últimos partidos del 'ajedrezado'
- Boyacá Chicó 4-0 Atlético
- Patriotas 0-0 Boyacá Chicó
- Boyacá Chicó 3-0 Llaneros
- Internacional de Bogotá 4-0 Boyacá Chicó
- Medellín 2-0 Boyacá Chicó
- 01:54 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ✍️ Últimos partidos del 'azul' capitalino
- Sao Paulo 1-1 Millonarios
- Patriotas 2-3 Millonarios
- Millonarios 1-0 Llaneros
- Boston River 2-4 Millonarios
- Alianza 2-2 Millonarios
- 01:52 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ🏆 Tabla de posiciones del gruipo B de la Copa BetPlay
1. Llaneros - 6 pts. (+4)
2. Millonarios - 6 pts. (+2)
3. Boyacá Chicó - 4 pts. (+4)
4. Patriotas - 2 pts. (-3)
5. Atlético - 1 pts. (-7)
- 01:50 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ🧐 ¿Cómo viene el 'ajedrezado'?
El conjunto boyacense goleó 4-0 a Atlético, por la fecha 3 de este certamen.
- 01:49 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ👀 ¿Cómo llega el 'embajador'?
Los dirigidos por Fabián Bustos vienen de empatar 1-1 con Sao Paulo, por la Copa Sudamericana.
- 01:49 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá, se abren para este duelo.
- 01:48 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 3:00 p.m.
- 01:48 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ👋 ¡Bienvenidos a este partido!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Copa BetPlay 2026.
Publicidad