Manny Pacquiao vuelve a pelear por un título mundial; fecha y TV para ver su regreso

Manny Pacquiao, de 46 años de edad y único pugilista de la historia que ha logrado ser campeón orbital en 8 categorías, reaparecerá en el ring en busca de uno de los cinturones más codiciados.

El filipino estaba dedicado a la política en su país, pero confirmó su retorno con el pleito contra el mexicano Mario Barrios, en el que estará en juego el título mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El popular ‘Pacman’, expondrá un récord de 72 peleas en las que ha conseguido 62 victorias 8 derrotas y 2 empates, registro gracias al cual es miembro del prestigioso Salón de la Fama.

Sin embargo, en su última presentación el triunfo le fue esquivo, pues perdió por decisión unánime en Las Vegas, Estados Unidos, frente al cubano Yordenis Ugas por la corna wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Entre tanto, su rival luce como favorito para retener el cinturón, ya que tiene 30 años de edad, viene con ritmo de competencia con una marca de 31 peleas: 28 victorias, 2 caídas y un empate.

Apodado ‘el Azteca’, su contienda más reciente fue el 11 de noviembre de 2024, cuando igualó con el estadounidense Abel Ramos en Arlington, Texas (EE. UU.), donde Barrios logró retener su título.



Pelea Manny Pacquiao vs. Mario Barrio: fecha y TV en vivo

El encuentro entre el filipino y el mexicano se pactó para el sábado 19 de julio de 2025 en Las Vegas, Estados Unidos, como cierre de una nutrida cartelera de peleas previas, por lo que se espera que ambos pisen la lona cerca de las 10:00 p. m., hora colombiana.

Acá, todos los datos del combate:

Manny Pacquiao vs. Mario Barrios

⦁ Fecha: 19 de julio de 2025

⦁ Lugar: MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas (EE. UU.)

⦁ Título en juego: wélter del CMB (de Barrios)

⦁ TV: Prime Video PPV.

Cartelera preliminar

⦁ Sebastian Fundora (EE. UU.) vs. Tim Tszyu (AUS): por los títulos superwélter del CMB y OMB de Fundora.

⦁ Isaac Cruz (MEX) vs. Ángel Fierro (MEX): wélter junior.

⦁ Brandon Figueroa (EE. UU.) vs. Joet González (EE. UU.): pluma.

⦁ Gary Russell Jr. (EE. UU.) vs. Hugo Castañeda (MEX): ligero.

⦁ David Picasso (MEX) vs. Kyonosuke Kamed (JAP): pluma jr.

⦁ Mark Magsayo (FIL) vs. Jorge Mata Cuéllar (MEX): ligero jr.