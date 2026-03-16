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Gol Caracol  / Más Deportes  / 🔴 Venezuela vs. Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Clásico Mundial de Béisbol 2026
EN VIVO

🔴 Venezuela vs. Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Estados Unidos ya está en la final, tras vencer a República Dominicana, y espera rival entre venezolanos e italianos, que juegan la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 16 de mar, 2026
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Venezuela juega con Italia por un cupo a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Venezuela juega con Italia por un cupo a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 03:53 p. m. - PREVIA DE VENEZUELA VS. ITALIA
    🔴 Así fue el camino de los europeos
    • Italia 8-0 Brasil
    • Italia 7-4 Gran Bretaña
    • Estados Unidos 6-8 Italia
    • México 1-9 Italia
    • Puerto Rico 6-8 Italia

    • Publicidad

  • 03:52 p. m. - PREVIA DE VENEZUELA VS. ITALIA
    🔴 Así fue el camino de la 'vinotinto'
    • Venezuela 6-2 Países Bajos
    • Venezuela 11-3 Israel
    • Nicaragua 0-4 Venezuela
    • Venezuela 5-7 República Dominicana
    • Venezuela 8-5 Japón
  • 03:50 p. m. - PREVIA DE VENEZUELA VS. ITALIA
    🔍 ¿En qué estadio juegan?

    El estadio LoanDepot Park, Miami, Florida abre sus puertas para este duelo.

  • 03:49 p. m. - PREVIA DE VENEZUELA VS. ITALIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La plataforma de Disney+ Premium transmite este juego.

  • 03:48 p. m. - PREVIA DE VENEZUELA VS. ITALIA
    📺 Vea la partido por televisión

    El canal de televisión de ESPN transmite este compromiso, desde las 6:30 p.m. (Hora de Colombia).

  • 03:47 p. m. - PREVIA DE VENEZUELA VS. ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empieza el juego?

    El inicio del encuentro está programado para las 7:00 de la noche (Hora de Colombia).

  • 03:47 p. m. - PREVIA DE VENEZUELA VS. ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

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