🔴 Venezuela vs. Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Clásico Mundial de Béisbol 2026

🔴 Así fue el camino de los europeos
- Italia 8-0 Brasil
- Italia 7-4 Gran Bretaña
- Estados Unidos 6-8 Italia
- México 1-9 Italia
- Puerto Rico 6-8 Italia
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El estadio LoanDepot Park, Miami, Florida abre sus puertas para este duelo.
La plataforma de Disney+ Premium transmite este juego.
El canal de televisión de ESPN transmite este compromiso, desde las 6:30 p.m. (Hora de Colombia).
El inicio del encuentro está programado para las 7:00 de la noche (Hora de Colombia).
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento, les llevaremos lo mejor del Clásico Mundial de Béisbol 2026, minuto a minuto.
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