NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / 🔴 México vs. Argentina, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del Mundial Sub-20
EN VIVO

🔴 México vs. Argentina, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del Mundial Sub-20

En el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, mexicanos y argentinos juegan por los cuartos de final del Mundial Sub-20 y quien gane enfrenta a Colombia en semifinales.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 11 de oct, 2025
México y Argentina se enfrentan por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025
AFP
  • 06:40 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA
    🔴 Minuto 40'

    Nueva amarilla y ahora es para Milton Delgado, de Argentina.

  • 06:39 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA
    🔴 Minuto 39'

    Cambio en Argentina: Juan Manuel Villalba entró y Valente Pierani salió.

  • 06:38 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA
    🔴 Minuto 37'

    Primer amonestado del partido: Valentino Acuña, de Argentina, vio la tarjeta amarilla.

  • 06:36 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA
    🔴 Minuto 35'

    Los 'manitos' insisten con balones largos y centros al área, pero no consiguen rematar con claridad al arco.

  • 06:31 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA
    🔴 Minuto 30'

    México tiene la pelota, pero no hace daño; le falta profundidad.

  • 06:26 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA
    🔴 Minuto 23'

    Los mexicanos pidieron una revisión, solicitando penalti por un falta sobre Gilberto Mora.

  • 06:22 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA
    🔴 Minuto 20'

    Atienden en Argentina a Valente Pierani por una molestia física.

  • 06:18 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA
    🔴 Vea el gol de la 'albiceleste'

  • 06:17 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA
    🔴 Minuto 15'

    La 'albiceleste' tuvo el segundo, pero se encontró con una buena atajada del guardameta mexicano.

  • 06:11 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA
    🔴 Minuto 10'

    Cambio en México: sale Alexéi Domínguez y entra Hugo Camberos.

  • 06:10 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA
    🔴 Minuto 8'

    ¡GOOOOL DE ARGENTINA! Remate cruzado, rebote del arquero Emmanuel Ochoa, y Maher Carrizo aptovechó para anotar.

  • 06:04 p. m. - MÉXICO 0-0 ARGENTINA
    🔴 Minuto 5'

    El conjunto 'manito' maneja el balón, tocando de un lado a otro, mientras que la 'albiceleste' aguanta en campo propio.

  • 06:00 p. m. - MÉXICO 0-0 ARGENTINA
    🔴 ¡Empezó el compromiso!

    Ya rueda el balón en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, entre la 'tri' y la 'albiceleste'.

  • 05:56 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA
    🔴 Todo está listo en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

    Falta poco para que ruede el balón en el encuentro de cuartos de final del Mundial Sub-20.

  • 05:55 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA
    🔴 Actos protocolarios en el estadio

    Los jugadores ya están en la cancha y suenan los himnos de Argentina y México.

  • 05:42 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA
    🔴 La FIFA resalta un baile de la 'albiceleste'

  • 05:39 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA
    🔴 Alineación titular de la Selección México Sub-20

  • 05:37 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA
    🔴 Alineación titular de la Selección Argentina Sub-20

  • 05:36 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA
    👍 ¿Dónde van a jugar?

    El estadio Nacional Julio Martínez Prádanos abre sus puertas para recibir a la Selección Argentina Sub-20 y México.

  • 05:35 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA
    💻 Así pueden seguir el juego EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    A través de la aplicación de DGO, desde las 6:00 p.m. (Hora de Colombia), puede ver este encuentro.

  • 05:34 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA
    📺 Vea el partido por televisión

    El canal de DSports transmite este juego, desde las 6:00 p.m. (Hora de Colombia).

  • 05:33 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA
    🧐 ¿Qué fase de la cita orbital es?

    Ambas selecciones juegan por los cuartos de final del Mundial Sub-20.

  • 05:33 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA
    🕣 ¿A qué hora empieza el partido?

    El inicio del compromiso está programado para las 6:00 p.m. (Hora de Colombia) / 8:00 p.m. (Hora de Chile).

  • 05:31 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA
    👋 ¡Bienvenidos a este partido del Mundial Sub-20!

    No se pierda ni un solo detalle de este compromiso entre Argentina y México, por los cuartos de final de la cita orbital, porque le llevaremos lo mejor, minuto a minuto.

