🔴 México vs. Argentina, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del Mundial Sub-20

Nueva amarilla y ahora es para Milton Delgado, de Argentina.
- 06:40 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA🔴 Minuto 40'
- 06:39 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA🔴 Minuto 39'
Cambio en Argentina: Juan Manuel Villalba entró y Valente Pierani salió.
- 06:38 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA🔴 Minuto 37'
Primer amonestado del partido: Valentino Acuña, de Argentina, vio la tarjeta amarilla.
- 06:36 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA🔴 Minuto 35'
Los 'manitos' insisten con balones largos y centros al área, pero no consiguen rematar con claridad al arco.
- 06:31 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA🔴 Minuto 30'
México tiene la pelota, pero no hace daño; le falta profundidad.
- 06:26 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA🔴 Minuto 23'
Los mexicanos pidieron una revisión, solicitando penalti por un falta sobre Gilberto Mora.
- 06:22 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA🔴 Minuto 20'
Atienden en Argentina a Valente Pierani por una molestia física.
- 06:18 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA🔴 Vea el gol de la 'albiceleste'
¡GOOOL DE ARGENTINA!
Maher Carrizo tomó el rebote que dejó Ochoa y le ROMPIÓ EL ARCO para el 1-0 sobre México en Santiago.
- 06:17 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA🔴 Minuto 15'
La 'albiceleste' tuvo el segundo, pero se encontró con una buena atajada del guardameta mexicano.
- 06:11 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA🔴 Minuto 10'
Cambio en México: sale Alexéi Domínguez y entra Hugo Camberos.
- 06:10 p. m. - MÉXICO 0-1 ARGENTINA🔴 Minuto 8'
¡GOOOOL DE ARGENTINA! Remate cruzado, rebote del arquero Emmanuel Ochoa, y Maher Carrizo aptovechó para anotar.
- 06:04 p. m. - MÉXICO 0-0 ARGENTINA🔴 Minuto 5'
El conjunto 'manito' maneja el balón, tocando de un lado a otro, mientras que la 'albiceleste' aguanta en campo propio.
- 06:00 p. m. - MÉXICO 0-0 ARGENTINA🔴 ¡Empezó el compromiso!
Ya rueda el balón en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, entre la 'tri' y la 'albiceleste'.
- 05:56 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA🔴 Todo está listo en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Falta poco para que ruede el balón en el encuentro de cuartos de final del Mundial Sub-20.
- 05:55 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA🔴 Actos protocolarios en el estadio
Los jugadores ya están en la cancha y suenan los himnos de Argentina y México.
- 05:42 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA🔴 La FIFA resalta un baile de la 'albiceleste'
¿Festejo favorito? "Baile" 🕺
- 05:39 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA🔴 Alineación titular de la Selección México Sub-20
¡Alineación confirmada!
Ellos son los 1️⃣1️⃣ que defenderán nuestro escudo contra Argentina en los Cuartos de Final. 🇲🇽
¡Venga, muchachos! 👊🏻
¡Venga, muchachos! 👊🏻#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/GL0BYc1cdT
- 05:37 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA🔴 Alineación titular de la Selección Argentina Sub-20
Formación confirmada para jugar los cuartos de final ante México 🫡
¡VAMOS LOS PIBES HOY! 🇦🇷
- 05:36 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA👍 ¿Dónde van a jugar?
El estadio Nacional Julio Martínez Prádanos abre sus puertas para recibir a la Selección Argentina Sub-20 y México.
- 05:35 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA💻 Así pueden seguir el juego EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la aplicación de DGO, desde las 6:00 p.m. (Hora de Colombia), puede ver este encuentro.
- 05:34 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA📺 Vea el partido por televisión
El canal de DSports transmite este juego, desde las 6:00 p.m. (Hora de Colombia).
- 05:33 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA🧐 ¿Qué fase de la cita orbital es?
Ambas selecciones juegan por los cuartos de final del Mundial Sub-20.
- 05:33 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA🕣 ¿A qué hora empieza el partido?
El inicio del compromiso está programado para las 6:00 p.m. (Hora de Colombia) / 8:00 p.m. (Hora de Chile).
- 05:31 p. m. - PREVIA - MÉXICO VS. ARGENTINA👋 ¡Bienvenidos a este partido del Mundial Sub-20!
No se pierda ni un solo detalle de este compromiso entre Argentina y México, por los cuartos de final de la cita orbital, porque le llevaremos lo mejor, minuto a minuto.
