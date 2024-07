Miguel Borja y el futuro incierto de su técnico Martin Demichelis: se viene un juego clave

Tras la finalización de la séptima jornada del Torneo Liga Profesional este jueves, y sin descanso, el fútbol argentino comenzará este sábado la siguiente con el foco en el encuentro que River Platejugará ante Sarmiento de Junín, con Martín Demichelis jugándose su gestión ante el público 'millonario'.

Tras su tercera derrota consecutiva como visitante ante Godoy Cruz de Mendoza, el ciclo del exfutbolista del Bayern Múnich, Málaga y Atlético de Madrid quedó cuestionado, hasta el punto de que la Secretaría de Fútbol integrada por Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio se reunieron este jueves con el técnico para respaldar su gestión.

Para este domingo, se espera un ambiente tenso en un escenario para 86.000 personas con el inmediato horizonte del duelo ante Talleres de Córdoba correspondiente los octavos de final de Copa Libertadores.

Otro de los focos de esta octava fecha será el que protagonizará el domingo Boca Juniors como visitante de un encumbrado Instituto de Córdoba, que marcha tercero en la clasificación general.

El 'Xeneize', dirigido por Diego Martínez, logró el miércoles un aliviador triunfo ante Independiente del Valle para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirá al Cruzeiro de Brasil.

Boca Juniors, en la Copa Sudamericana. THIAGO GADELHA/AFP

En tanto, otros partidos importantes serán la presentación de Independiente, en medio de una grave crisis después de no haber ganado aún bajo la dirección del ex de Defensa y Justicia Julio Vaccari, visitando en Mendoza a su homónimo Rivadavia; el encuentro de San Lorenzo ante Newell’s Old Boys y el duelo del inesperado líder del torneo, Huracán, ante Rosario Central.

Racing Club, que desde el reinicio del torneo tras la Copa América disputada en Estados Unidos goleó a Godoy Cruz (3-0) pero perdió con Sarmiento en Junín (1-0), tendrá la posibilidad de rehabilitarse como local ante Unión, en una misma jornada que tendrá el clásico platense también como gran atracción en el cruce de Estudiantes y Gimnasia.

- Partidos de la 8a. jornada:

. Sábado 27/7: Independiente Rivadavia-Independiente, San Lorenzo-Newell’s Old Boys y Rosario Central-Huracán.

. Domingo 28/7: Banfield-Talleres, Estudiantes-Gimnasia, Racing Club-Unión, River Plate-Sarmiento e Instituto-Boca Juniors

. Lunes 29/7: Barracas Central-Atlético Tucumán, Defensa y Justicia-Platense, Central Córdoba-Vélez Sarsfield, Tigre-Deportivo Riestra, Argentinos Juniors-Lanús y Belgrano-Godoy Cruz.