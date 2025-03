Miguel Borja y una rajada monumental; "no tocó la pelota" en River Plate vs. Rosario Central

El colombiano Miguel Borja no para de ser uno de los más señalados cuando River Plate no consigue los resultados, tal como ocurrió el sábado cuando empataron 2-2 con Rosario Central, en el estadio Monumental. La prensa argentina no tuvo piedad y realizó un fuerte análisis del juego del nacido en Tierralta.

La rajada del portal 'TyC Sports' fue gigante, puesto que apenas le dio 3 puntos de calificación y lo expusieron con toda. "Desangelado, sigue con el arco cerrado. Cuando no ayuda ni en la presión, cuando no pivotea, cuando ni siquiera descarga para la llegada de los medios, bueno, es uno menos. Pero River se ocupó de no traer a ningún centrodelantero, así que es Borja o nadie. No tocó la pelota casi y no le pegó una sola vez al arco. Lamentable match, una vez más", remarcó el citado medio.

Esta vez Marcelo Gallardo no lo aguantó todo el partido y decidió sustituirlo al 80' por Sebastián Driussi.

Miguel Borja en River Plate. AFP

Así fue el empate entre River Plate y Rosario Central

El Millonario empezó en desventaja y lo dio vuelta, pero el visitante encontró el empate cerca del final y fue 2-2 en el Mâs Monumental. Lucas Martínez Quarta e Ian Subiabre, los goles.

Publicidad

Luego del receso por las Eliminatorias Sudamericanas, y tras haber conseguido la clasificación en la Copa Argentina, el equipo de Marcelo Gallardo retomó la competencia en el torneo local: empezó en desventaja (gol de Sebastián Ferreira), pero se supo reponer y por poco no pudo volver a sumar de a tres en casa.

Lucas Martínez Quarta ganó de arriba, tras un centro de Maximiliano Meza, y empató el partido. Luego, el Millonario estuvo cerca de dar vuelta el marcador, pero el primer tiempo finalizó 1-1. En el complemento, y con el ingreso de Ian Subiabre, River llegó al 2-1 por intermedio del juvenil, quien sacó un zurdazo cruzado que se metió pegado al palo izquierdo de Jorge Broun.

Publicidad

Sin embargo, en el tramo final, Santiago López marcó el 2-2. Con esta igualdad, River sumó 20 unidades y se mantiene en los primeros puestos del grupo. Ahora, comenzará a pensar en el debut en la CONMEBOL Libertadores, que será este miércoles en Perú frente a Universitario.