Millonarios perdió por lesión a dos de sus figuras, en el partido con Palestino

Millonarios enfrentó este jueves a Palestino en la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, pero dejó malas noticias para los ‘embajadores’, por la lesión de dos de sus figuras.

En la previa del encuentro en Chile, por el certamen internacional, se conoció de la baja a última hora del capitán de los azules, David Macalister Silva, quien de hecho ya había sido anunciado como titular en el compromiso.

“Millonarios FC informa que, debido a inconvenientes físicos en el calentamiento, David Macalister Silva no será parte del equipo titular que enfrentará a Palestino. En su lugar estará Daniel Giraldo”, informó el club a través de sus redes sociales.

De esa manera, nuevamente en este 2024 el experimentado futbolista bogotano tiene una lesión, y habrá que esperar la gravedad de sus dolencias de cara a lo que resta de Copa Libertadores y por supuesto a la fecha final de la Liga BetPlay 2024-I y los cuadrangulares si el equipo asegura la clasificación el domingo contra Boyacá Chicó.

Sin embargo, esa no fue la única mala noticia para Millonarios y el técnico Alberto Gamero, este jueves, ya que el ‘10’ del equipo, Daniel Cataño sufrió molestias en el primer tiempo y tras el gol del empate parcial 1-1 pidió asistencia médica y al final no pudo seguir. En su lugar entró Danovis Banguero. Aún no hay un parte oficial del club sobre qué tiene el talentoso volante.