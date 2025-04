"No necesito del Balón de Oro; ¿si Messi hubiera jugado en Italia, cuántos premios tendría?"

En Italia surgieron unas declaraciones que ya están dándole la vuelta al mundo y mucho más en un país como Argentina, en donde Lionel Messi es el máximo ídolo y referente, más después de haberse coronado campeón del Mundial de Catar 2022 con la albiceleste. Y es que Francesco Totti, exjugador de la Selección de Italia y leyenda de la Roma.

En medio de una entrevista con el podcast 'Que Viva el Fútbol', al otrora delantero le pusieron sobre la mesa el tema relacionado con los ocho 'Balones de Oro' ganados por el astro rosarino y en la actualidad en Inter de Miami, de la MLS.

"Ponlo 25 años en la Roma y dime cuántos ganaría. Dímelo", les dijo Totti en tono firme a los entrevistadores. Además de eso, también agregó con una serie de interrogantes "¿ganaría 10 Balones de Oro?, ¿sabes cuántos ganaría?, pues cero. ¿Cómo ganas el Balón de Oro?".

Más allá de esto, no siguió profundizado en el tema de 'la Pulga', ni hizo mayores críticas adicionales.

Atacan a Francesco Totti por ser partidario del nuevo estadio de Roma. ARCHIVO.

Publicidad

Sin embargo, además Totti dejó otras palabras para enmarcar. "Yo no necesito el Balón de Oro, yo gané todo con la Roma. 25 años, esa es la mayor victoria. No me arrepiento de nada", complementó el hombre que llevó el número '10' de los romanos.

Cabe recordar que en los tiempos de jugador activo, Totti no tuvo desencuentros con Messi en los tiempos en los que se enfrentaron en Champions League e incluso en redes hay una fotos de los dos abrazados y sonrientes.

Publicidad

En 'TNT Sports' consignaron que "Totti le restó importancia al máximo galardón del fútbol mundial y sacó chapa por su carrera pese a no haberlo conseguido. Mientras que también volvió a alimentar la polémica en torno a Messi y el Balón de Oro luego de todo lo sucedido con la última entrega a Rodri".

Por ahora, el argentino, ni las personas cercanas a él se han manifestado al respecto sobre los dichos del italiano y seguramente no lo harán, ya que siempre se tejen versiones y controversias cercanas al talentoso nacido en Rosario.