Nueva forma de ejecutar los penaltis que propone Pierluigi Collina beneficiaría al arquero

Pierluigi Collina emitió su particular propuesta en entrevista con el diario ‘La República’, de su país, donde explicó los motivos que lo llevaron a diseñar una nueva regla para las penas máximas.

El italiano comenzó dando a entender que el mano a mano que implica un penalti es notablemente injusto con los porteros, ya que consideró que hay 75 % de posibilidades de que el balón termine adentro de la red.

Pero esto no es lo peor para Collina, que agregó que el guardameta no solamente debe limitarse a detener la pelota, ya que también le toca preocuparse por no dejar rebotes o si los deja, volver a detener un posible nuevo disparo.

Según él, esta es una situación injusta en la que los porteros llevan todas las de perder: “Creo que hay una brecha excesiva entre las posibilidades que tienen el ejecutante y el arquero”.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que una pena máxima es un castigo por una infracción adentro del área, motivo por el que equiparar las cargas de pateador y golero desvirtuaría el objetico de la norma.

En consecuencia, el mandamás del comité de árbitros de la FIFA indicó que lo mejor es modificar el reglamento en ese sentido.

Nueva forma de ejecutar penaltis propone Pierluigi Collina

El italiano indicó que para que haya más igualdad de condiciones en una pena máxima se debería prohibir que haya remates después de una atajada o de un rebote del balón contra el palo.

Es decir, su idea consiste en que la ejecución sea como cuando hay definición a través de cobros desde los 11 metros.

"En los penaltis que suelen lanzarse tras la prórroga no hay rebote. O marcas gol o se reanuda el juego desde el saque de puerta. Así se evitaría también todo el teatro que se genera", explicó.

Lo cierto es que a pesar del cargo que tiene Collina, sus propuestas no pueden ser impuestas en el fútbol mundial, ya que el ente encargado de analizar cambios e implementarlos es la International Board, asociación encargada de definir las reglas y sus futuras alteraciones.