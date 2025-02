Daniela Caracas toma primera acción contra ‘Mapi’ León y refirma "tocamiento" abusivo

Daniela Caracas fue víctima de tocamiento en sus partes íntimas e insultos por parte de la jugadora española María Pilar León en medio del partido en el que el Espanyol perdió 0-2 como local con el Barcelona.

Esta situación hizo que el equipo de la ‘cafetera’ pusiera sus abogados a disposición de ella en caso de querer acudir a la justicia, mientras que la agresora manifestó en un comunicado que solo tocó “una pierna” de su rival y que no la ofendió .

Dicho acto dejó a Caracas en “shock” , según se ventiló por parte del Espanyol, que le dio día de descanso a todo su plantel después del partido, tiempo en el que la colombiana analizó todo para saber qué paso dar.

Fue así como el miércoles 12 de febrero, en el regreso a las prácticas, la zaguera de la Selección Colombia tocó el tema de manera interna con las autoridades del club para indicarles qué hará.

Primera acción de Daniela Caracas por tocamiento de ‘Mapi’ León

Dolors Ribalta, directora del fútbol femenino del Espanyol, ha sido la persona que más diálogo ha tenido con la futbolista colombiana y asimismo le ha dicho a la prensa lo que la vallecaucana de 27 años le ha transmitido.

Es ese sentido, señaló en declaraciones entregadas al diario catalán Mundo Deportivo, que Caracas le dio su versión de los hechos y le confirmó “clarísimo” que “sí hubo tocamiento”.

Y agregó en entrevista con ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, que luego de dejar que la atleta reflexionará sobre lo ocurrido, esta optó por actuar al solicitar el material probatorio disponible, ya que aún no se sabe si denunciará judicialmente a su agresora.

“Hablé con ella y me pidió que le pasemos toda la información de la situación”, dijo la mujer,

Y agregó que los directivos respaldarán lo que ella decida: “Vamos a seguir el camino que la jugadora nos vaya marcando, no queremos que nadie la presione. Ella debe saber si quiere denunciar o no”.

Además, explicó el motivo que ha llevado a Caracas a no aparecer en medios de comunicación: “Daniela decide tomar distancia porque está asimilando todo lo que pasó. Si ella quiere hablar, hablara; si no, no pasa nada”.

Entre tanto, la colombiana ase alista con sus compañeras para la visita al Granda del domingo 16 de febrero en cumplimiento de la fecha 19 de la Liga de España.

Acá, las apalabras de Dolors Ribalta: