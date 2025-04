Óscar Córdoba y el dolor que lo perseguirá para toda su vida; fuerte y desgarrador relato

Detrás de cada futbolista siempre hay una historia y dolor con el que convive, a pesar de tener que salir al campo en cada partido para estar a la altura de las circunstancias, siempre estando expuesto a las críticas y reproches de los aficionados, periodistas, medios de comunicación y redes sociales, entre otros.

Y uno de esos casos es el de Óscar Córdoba , quien, en charla exclusiva con ‘Sportcast’ de Ditu, contó a detalle lo que fue la partida de su padre y el dolor que le generó esto; tanto, que durante la entrevista se ‘quebró’ y hasta se le aguaron los ojos.

“Es una persona con la que hablas de todo y le tocó el Parkinson, entonces estaba ahí, pero no estaba ahí. Mi padre era un mar de conocimientos con cinco centímetros de profundidad; con él podías hablar de todo sin tener que ir profundo todo en contenido y tú hablabas con él y te divertías”, indicó de entrada el exguardameta de Selección Colombia.

No obstante, con el pasar de las semanas y meses, su deterioro en la salud fue cada vez más grave, hasta que llegó su muerte: “Al final él día que me rompí el tendón de Aquiles llego con la muleta, entonces yo llegué de buen ambiente, porque siempre estoy así, pero mi papá hizo una cara de qué le pasó a mi hijo; ese fue mi último recuerdo porque ya después me fui y cuando lo volví a ver fue para el último suspiro”.

De todas maneras, Córdoba afirmó que guarda el recuerdo de su pare y lo mantiene intacto: “Yo en mi papá me parezco en todo, yo veo una foto y digo soy él”.

La vida después de la muerte de su padre

Aunque no fue algo planificado, a Óscar Córdoba le tocó seguir adelante, tanto, que solo semanas después vino el matrimonio de una de sus hijas.

“Fallece mi papá y a los dos meses Tatiana se casa con su novio del colegio. El muchacho es un buen muchacho, pero a mí me pasa lo mismo que mi papa, cuando yo le digo que me voy a casar, les toco la puerta de la habitación y les cuento, mi mamá empezó a llorar, pero mi papá no me dijo nada, que él no tenía que pensar nada porque el problema de él ya lo tenía sentado al lado2, dijo de manera chistosa el exarquero de Boca Juniors, Millonarios, América, entre otros.