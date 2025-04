Fue campeón con Millonarios y no descarta vestir la camiseta de otro grande del fútbol colombiano

Millonarios viene de menos a más en la Liga BetPlay I-2025, bajo la dirección técnica de David González , quien tomó el mando del conjunto 'embajador' tras la salida de Alberto Gamero a finales de 2024, poniendo fin a un proceso de cinco años en el equipo capitalino, durante el cual conquistó tres títulos.

Una voz autorizada para hablar del presente de Millonarios es 'Juanito' Moreno, arquero formado en las divisiones menores del club, con el que debutó en el profesionalismo en 2020. En su paso por el equipo albiazul, el nacido en Apartadó (Antioquia) disputó un total de 53 partidos en todas las competiciones y fue campeón en cuatro oportunidades.

A principios de 2024, Moreno dejó las filas del conjunto bogotano para probar suerte en el Real Cartagena, a pedido del entonces entrenador Alberto Suárez. En el conjunto 'heroico' disputó solo 10 partidos, antes de salir por motivos personales.

Tras casi seis meses sin equipo y luego de que se frustrara su llegada al fútbol argentino, el guardameta, de 25 años, emprendió rumbo a Uruguay, donde fue fichado por el Miramar Misiones.

Juan Moreno no le pierde la pista a Millonarios

Juan Moreno, exportero de Millonarios, hoy en Miramar Misiones de Uruguay Colprensa

Desde Uruguay, el guardameta charló en exclusiva con el Gol Caracol, en el que tocó varios temas de su actualidad deportiva, y por supuesto de Millonarios, al que espera volver un día.

"Trato de estar pendiente de todo, ¿no?. A veces los partidos de Millonarios, cuando son a las ocho, acá ya son las 10, entonces por ahí me trasnocho un poquito a ver los partidos. Estoy siguiendo mucho el fútbol, también con el Real Cartagena, he estado muy pendiente estos últimos meses de Real Cartagena. Y en general el fútbol como tal, siempre lo sigo", dijo Juan Moreno.

¿Qué opina del Millonarios de David González?

"Me encanta, la verdad. Me encanta ver a muchísimos jugadores jóvenes que están ahí dando sus primeros pasos. Ver a Néyser, Marimón, Sander... me encanta ver toda esa camada de jóvenes, lo que está haciendo Dewar, Arévalo... tuve la oportunidad de estar con ellos. Creo que David es un buen entrenador. Aunque nunca lo tuve, ni compartí con él, se merece que le pasen cosas buenas en un club tan grande como Millonarios.”

En cuánto a su futuro, 'Juanito' Moreno destacó que firmó contrato con Miramar Misiones por 18 meses. Sin embargo, su continuidad depende de la permanencia del club en primera división del fútbol uruguayo.

A pesar de sus afectos por Millonarios, el cancerbero no le cierra la puerta a otros grandes del balompié 'cafetero'-

"Si algo me ha enseñado el fútbol, que a pesar de ser una pasión, es un trabajo. La gente que me conoce sabe que del equipo al que soy hincha y el equipo que sigo, pero después de uno pensar muchas cosas, no se puede uno cerrar a ninguna posibilidad. Obviamente haciéndolo desde el respeto, desde la transparencia y la honestidad. Si a mí me llega a llamar por no irme tan lejos un equipo como Santa Fe, que sé yo, son cosas que uno analiza y uno nunca se cierra esas puertas porque el fútbol es de oportunidades", expresó Juan Moreno.

¿Le sorprendió la salida de Alberto Gamero?

"Si te soy sincero, sí me sorprendió muchísimo. Por el tiempo que compartí con él (Gamero), por las cosas buenas y no tan buenas que viví con él como entrenador en Millonarios, pues al profesor Alberto siempre se le ha caracterizado por ser alguien muy fuerte, una persona con muchas ganas, muy honesto con su trabajo, porque si algo le resalto al profesor es la honestidad que tiene para trabajar".

Sobre el nivel del torneo uruguayo, dijo: "Estoy compitiendo en una liga que a pesar de no tener tantos clubes, como nosotros allá en Colombia, pues es bastante competitiva. Y enfrentarme a tus rivales de la categoría como Peñarol, como Nacional, como Danubio, pues es bastante positivo".

Los números de 'Juanito' Moreno en Uruguay

Juan Moreno, portero colombiano al servicio de Miramar Misiones de Uruguay @miramar_sad/Instagram

En lo que va de la presente campaña en fútbol uruguayo, Juan Moreno ha disputado por todas las competiciones un total de tres partidos con Miramar de Misiones, que está en la penúltima casilla del campeonato con ocho puntos.