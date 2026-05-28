🔴Palmeiras vs. Junior, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores

🦈⚪🔴🔵¡Así va Junior! 🦈⚪🔴🔵
- 04:32 p. m.
- 04:32 p. m. - ☑️⚽¡TITULARES CONFIRMADAS!☑️⚽🟢☑️¡El XI del Palmeiras, con Jhon Arias!🟢☑️
ESCALAÇÃO NA TL! 📋#EscalaçãoSEP #PALxJUN pic.twitter.com/bD4254GpYU— SE Palmeiras (@Palmeiras) May 28, 2026
- 04:29 p. m.☑️🦈🔴 ¡Junior busca el repechaje en Sudamericana!☑️🦈🔴
Lo que necesita el 'tiburón' para lograrlo:
- Junior buscará ese tercer lugar de su grupo, que le permite avanzar hacia la Copa Sudamericana. En estos momentos, son cuartos de la zona F con 4 puntos y con una diferencia de gol de -3.
- Deberá superar a Palmeiras en Brasil en el Allianz Parque; no obstante, hay que adicionar que el 'rojiblanco' también deberá esperar a que Cerro Porteño derrote en La Nueva Olla a Sporting Cristal, que es tercero con seis unidades.
- 04:25 p. m.☑️ Así está el grupo F ☑️
- Cerro Porteño - 10 puntos (2 DG)
- Palmeiras - 8 puntos (2 DG)
- Sporting Cristal - 6 puntos (-1 DG)
- Junior de Barranquilla - 4 puntos (-3 DG).
- 04:18 p. m.⏱️⚽¿A qué horas es el partido? ⏱️⚽
⏱️A las 5:00 de la tarde, en horario de Colombia, de este jueves 28 de mayo, rodará el balón en el Allianz Parque para el juego entre el 'verdao' y el 'tiburón'.
- 04:16 p. m.👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻
👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Palmeiras y Junior, válido por la sexta y última jornada del grupo F de la Copa Libertadores.
Publicidad