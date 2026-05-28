Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴Palmeiras vs. Junior, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores
EN VIVO

🔴Palmeiras vs. Junior, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores

Junior visita este jueves el campo de juego del Allianz Parque para enfrentar al Palmeiras, en partido de la sexta jornada del grupo F de la Copa Libertadores. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 28 de may, 2026
Comparta en:
Palmeiras y Junior se enfrentan en la Copa Libertadores.
Palmeiras y Junior se enfrentan en la Copa Libertadores.
AFP.
REFRESCAR
  • 04:32 p. m.
    🦈⚪🔴🔵¡Así va Junior! 🦈⚪🔴🔵

    • Publicidad

  • 04:32 p. m. - ☑️⚽¡TITULARES CONFIRMADAS!☑️⚽
    🟢☑️¡El XI del Palmeiras, con Jhon Arias!🟢☑️

  • 04:29 p. m.
    ☑️🦈🔴 ¡Junior busca el repechaje en Sudamericana!☑️🦈🔴

    Lo que necesita el 'tiburón' para lograrlo:

    • Junior buscará ese tercer lugar de su grupo, que le permite avanzar hacia la Copa Sudamericana. En estos momentos, son cuartos de la zona F con 4 puntos y con una diferencia de gol de -3.
    • Deberá superar a Palmeiras en Brasil en el Allianz Parque; no obstante, hay que adicionar que el 'rojiblanco' también deberá esperar a que Cerro Porteño derrote en La Nueva Olla a Sporting Cristal, que es tercero con seis unidades.
    Acción de juego en el duelo entre Junior vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores.
    Acción de juego en el duelo entre Junior vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores.
    Foto: AFP.

  • 04:25 p. m.
    ☑️ Así está el grupo F ☑️
    1. Cerro Porteño - 10 puntos (2 DG)
    2. Palmeiras - 8 puntos (2 DG)
    3. Sporting Cristal - 6 puntos (-1 DG)
    4. Junior de Barranquilla - 4 puntos (-3 DG).
  • 04:18 p. m.
    ⏱️⚽¿A qué horas es el partido? ⏱️⚽

    ⏱️A las 5:00 de la tarde, en horario de Colombia, de este jueves 28 de mayo, rodará el balón en el Allianz Parque para el juego entre el 'verdao' y el 'tiburón'.

  • 04:16 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Palmeiras y Junior, válido por la sexta y última jornada del grupo F de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad