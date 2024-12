¡Partidazo por los octavos de la Copa de Alemania!: Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

El Bayern Múnich de Vincent Kompany, sin Harry Kane, y el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, sin Victor Boniface, se enfrentan este martes en octavos de final de la Copa de Alemania, en un duelo de alto vuelto en el que el vigente campeón alemán visita al actual líder de la Bundesliga y habitual dominador del fútbol germano.

En parte el partido puede ser visto como una revancha del Bayern, después de que en la temporada anterior el Leverkusen de Xabi Alonso puso fin a su racha de once títulos de la Bundesliga seguidos y, además, obtuvo la 'ensaladera' (trofeo campeón liga) sin perder un solo partido.

En esta temporada el Bayern parece haber recuperado el mando. En la Bundesliga es primero con cuatro puntos de ventaja sobre el Eintrach Fráncfort, que es segundo, y siete puntos de ventaja sobre el Leverkusen, que ocupa el tercer lugar.

Sin embargo, la Copa es un torneo que sigue sus propias leyes y el Leverkusen tiene la posibilidad de arrancarle al Bayern la posibilidad de uno de los títulos de la temporada. El Bayern, por su parte, no ha logrado ganarle al Leverkusen en los últimos cuatro enfrentamientos por lo que una victoria, además de representar el pase a cuartos de la Copa, sería una manera de refrendar su recuperado dominio.

Publicidad

El Bayern llega con la baja de Harry Kane, que sufrió una lesión muscular en el partido de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund el pasado sábado. El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, ha dicho que sabe perfectamente que la baja de Kane no se puede cubrirfacilmente. "No se le puede sustituir sencillamente por otro jugador ni se puede esperar que otro marque sus goles. Por eso es un jugador especial", dijo el preparador belga.

Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, consolado por un compañero, tras lesionarse AFP

Kompany habla de "cinco opciones" para cubrir la posición del delantero centro: Mathys Tel, Thomas Müller, Serge Gnabry, Michael Olise, Leroy Sané, pero el planteamiento tiene también que cambiar.

Publicidad

"Tenemos opciones, las he mencionado casi todas. Seguro entienden lo que quiero decir. Harry ha hecho 20 goles y eso no lo puedes reemplazar. Pero tenemos jugadores que general peligro de gol y que nos ayudarán a resolver esta situación", explicó.

El Leverkusen esta temporada no ha sido hasta ahora el equipo totalmente intratable de la anterior pese a haber logrado mantener a la mayoría de sus jugadores. Para el duelo contra el Bayern tendrá que prescindir del delantero centro Victor Boniface. La alternativa natural a Boniface es el checo Patrick Schick, autor del gol de la victoria pro 1-2 el sábado ante el Union Berlín. No obstante, en varios de sus enfrentamientos con el Bayern Xabi Alonso ha optado por prescindir de un nueve puro en el once inicial.

La apuesta suele ser recurrir a jugadores con velocidad para tratar de sacar provecho de que el Bayern suele jugar con una defensa muy adelantada.

Xabi Alonso, director técnico de Bayer Leverkusen, celebra la victoria en Bundesliga AFP

En los octavos de final se ha metido un equipo de la tercera Bundesliga, el Arminia Bielefeld. La segunda Bundesliga está representada con el Jahn Ratisbona, el Darmstadt, el Colonia, el Hertha y el SC Karlsruher.