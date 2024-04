Partido en el fútbol de Ecuador tuvo que ser suspendido por una amenaza de bomba

La policía de Ecuador informó este sábado que evacuó por una amenaza de bomba un estadio en la andina ciudad de Latacunga, donde se disputaba un partido del torneo de fútbol de la serie A.

"Ante amenaza de posible artefacto explosivo en el Estadio La Cocha de Latacunga, Cotopaxi, donde se desarrollaba un evento deportivo, se ha procedido inmediatamente con la evacuación de los asistentes para precautelar su integridad física", señaló la policía en la red social 'X'.

El duelo por la quinta fecha del campeonato ecuatoriano entre El Nacional y Deportivo Cuenca se reanudará este domingo, informó la LigaPro, organizadora del certamen. Los 'morlacos' del Cuenca iban ganando 1-0 con gol de Guillermo Fratta.

El partido se jugará "en el mismo escenario deportivo a puerta cerrada", añadió el organismo deportivo, que dijo estar a la espera de un reporte oficial de las autoridades.

Los jugadores estaban por saltar a la cancha para el segundo tiempo cuando recibieron la orden de regresar a los camerinos, relataron medios locales.

En fotografías divulgadas por la policía, se observan uniformados custodiando los exteriores del estadio.

Ecuador se encuentra bajo un estado de excepción desde enero cuando el jefe de una banda criminal se fugó de una cárcel en Guayaquil. Entonces, se desató una ola de violencia que dejó una veintena de muertos, explosiones, secuestros y la toma armada de un canal de televisión que transmitía en vivo.

El presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno y ordenó a la fuerza pública neutralizar a 22 bandas criminales.

Otros partidos de la fecha en Ecuador:

Este domingo 24 de marzo continuará la fecha con los siguientes partidos: Técnico Universitario vs. Macará, Independiente del Valle vs. Aucas y concluirá el lunes con los encuentros Delfín vs. Libertad y Orense vs. Emelec.

Han sido postergados los partidos Mushuc Runa vs. Universidad Católica y Barcelona vs. Liga de Quito.