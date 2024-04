Pep Guardiola y sus elogios a una de las máximas estrellas del Real Madrid: "Es excepcional"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, alabó a Jude Bellingham y dijo que no es fácil adaptarse con la rapidez con la que lo ha hecho el inglés, al tiempo que destacó que aguanta la presión "sin problema".

Bellingham, recién llegado al club blanco el pasado verano, acumula veinte goles y diez asistencias en su primera temporada en el Real Madrid y vivirá este miércoles su partido más importante, en la vuelta de cuartos de final contra el Manchester City.

"No es fácil adaptarse rápidamente, pero desde el principio su impacto ha sido grande en términos de goles y otras cosas", dijo Guardiola en rueda de prensa.

"Con su edad, aguanta la presión sin problema. Creo que tiene una gran mentalidad y que es un jugador excepcional. Tenemos que controlarle", apuntó.

Publicidad

Sobre si le gustaría ver a Bellingham en Inglaterra en el futuro, siendo este uno de sus objetivos el pasado verano, Guardiola echó balones fuera y dijo que esa es una pregunta para el centrocampista inglés.

Jude Bellingham celebra gol con Real Madrid - Foto: AFP

¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre Jude Bellingham?

Publicidad

"Lo que ha bajado Bellingham han sido los goles que hizo, que fueron una sorpresa para todo el mundo.El hecho de macar 20 goles en el primer tramo de la temporada", analizó en rueda de prensa Ancelotti en la Ciudad Real Madrid, afirmó.

"Ahora hace su trabajo de interior o mediapunta, ha bajado su nivel de goles pero no el rendimiento. Viene de jugar con su selección, lo hizo contra el Athletic y no le falta nada que no sea marcar goles, pero antes o después los volverá a marcar", añadió.

"Hay que tener un poco más de calma", aconsejó. "La verdad es que estas grandes estrellas en el primer partido no han llegado a su máximo nivel pero hay otros partidos. Cuidado con esto, con Haaland, con Mbappé y con Bellingham", avisó.