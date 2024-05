Polémica en la Premier League: un penalti para el Manchester City estuvo mal sancionado

Un panel independiente de la Premier League determinó que el primer penalti pitado al Manchester Cityen su victoria por 5-1 contra el Wolverhampton Wanderers, no debió ser concedido y lo calificó como un error del árbitro de campo.

Este panel, formado por tres exjugadores o entrenadores, un representante de la Premier League y un miembro del colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés), determinó, por tres votos a dos, que el penalti cometido por Rayan Ait-Nouri sobre Josko Gvardiol en el minuto 11 de partido, con 0-0 en el marcador, no debió ser señalado.

Sin embargo, el mismo panel aseguró de forma unánime (5-0) que el árbitro del VAR hizo lo correcto al no intervenir y no revertir la decisión del colegiado al no tratarse de un error flagrante.

Este panel independiente se encarga cada jornada de revisar las decisiones más importante de los partidos y estas son publicadas, para dar más claridad y transparencia al juego.

El City venció al Wolves por 5-1, con cuatro goles de Erling Haaland y uno de Julián Álvarez para, a falta de tres jornadas para el final, ser segundo en la Premier League, con un punto de desventaja respecto al Arsenal, pero un partido menos jugado.

