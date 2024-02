La espectacular atajada de Emiliano 'Dibu' Martínez con Aston Villa, que hizo delirar a los hinchas

Emiliano 'Dibu' Martínez volvió a sorprender este sábado 17 de febrero con su destreza bajo los tres palos. El arquero argentino al servicio del Aston Villa dejó una espectacular atajada, que hizo delirar a los hinchas, no solo de los 'villanos' sino a su vez de todo los fanáticos del fútbol a nivel mundial.

El popular 'Dibu' se 'lució' en el compromiso que enfrentó a su escuadra frente al Fulham por una nueva jornada de la Premier League. El partido en el estadio Craven Cottage marcaba la adición de la parte complementaria y con un 1-2 a favor del equipo de Martínez y compañía, por lo que los 'cottagers' buscaban a toda costa la igualdad.

Así fue como Adama Taroré se perfiló en la ofensiva y quedó mano a mano con Emiliano 'Dibu' Martínez; el jugador del Fulham definió de pierna diestra, pero el guardameta argentino se erigió bajo los tres palos con una monumental atajada, que hizo recordar a la que tuvo en la final del Mundial de Catar 2022 frente a Francia.

Emiliano 'Dibu' Martínez y la gran atajada a Adama Traoré, del Fulham. Warren Little/Getty Images

Luego de su gran atajada, 'Dibu' celebró como si fuera un gol y no es más para menos, ya que finalmente su equipo logró llevarse los tres puntos en su visita al Fulham. Después de su magnífica tapada con los 'villanos' en las redes sociales no pararon los elogios hacia el golero argentino, de 31 años, ya que no es la primera vez que hace este tipo de demostraciones sobre su talento.

Vea acá la espectacular atajada hoy de Emiliano 'Dibu' Martínez frente al Fulham:

DIBU MARTÍNEZ A LOS 90' PARA DARLE EL TRIUNFO AL ASTON VILLA. 🤯🇦🇷pic.twitter.com/1QSMTdMdLD — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 17, 2024

Con el resultado de este sábado, Aston Villa llegó a 49 puntos en la actual Premier League, tras 25 jornadas disputadas y se ubica en la cuarta casilla.

¿Cuándo vuelve a jugar el Aston Villa en la Premier League?

Será este sábado 24 de febrero frente al Nottingham Forest, en condición de locales, a partir de las 10 de la mañana en horario de Colombia.