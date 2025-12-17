🔴 PSG vs. Flamengo, EN VIVO; minuto a minuto de la final de la Copa Intercontinental

Partido lento, especulativo sin un claro dominador....
- 12:30 p. m. - PSG 0-0 Flamengo⌚ Minuto 28:
- 12:25 p. m. - PSG 0-0 Flamengo⌚ Minuto 20:
Partido parejo sin acciones claras de gol en las respectivas porterías...
- 12:13 p. m. - PSG 0-0 Flamengo⌚ Minuto 11: ¡Gol anulado!
El juez determinó que efectivamente la pelota había salido de la cancha cuando Agustín Rossi recibió el balón de su compañero...
- 12:11 p. m. - PSG 1-0 Flamengo⌚ Minuto 9: ¡Gol de PSG!
Fabián Ruiz anotó para el PSG, pero el tanto será revisado dado que la pelota pudo haber abandonado el campo de juego...
- 12:06 p. m. - PSG 0-0 Flamengo⌚ Minuto 4: ¡Se salvó Flamengo!
Cobro de pelota para Joao Neves que llegó solo, pero el luso no fue preciso en la definición...
- 12:01 p. m. - Final Copa Intercontinental¡Comenzó el partido!
PSG 0-0 Flamengo
- 11:59 a. m. - Final Copa Intercontinental¡Actos protocolarios!
Los dos equipos ya están en el campo de juego...
- 11:31 a. m. - Final Copa IntercontinentalTitular de PSG
📄 Le onze parisien pour cette finale face à Flamengo ! #PSGFLA I #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/lY0hQb0mgw— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 17, 2025
- 11:31 a. m. - Final Copa IntercontinentalTitular de Flamengo
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o PSG, pelo MUNDO DE NOVO! #FLAxPSG pic.twitter.com/raezVtkFXZ— FL4MEN9O (@Flamengo) December 17, 2025
- 10:23 a. m. - Final Copa Intercontinental👋 ¡Bienvenidos! 👋
Flamengo y PSG buscarán en Catar un nuevo titulo para cerrar el 2025 con broche de oro...
