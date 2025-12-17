Síguenos en:
🔴 PSG vs. Flamengo, EN VIVO; minuto a minuto de la final de la Copa Intercontinental
EN VIVO

🔴 PSG vs. Flamengo, EN VIVO; minuto a minuto de la final de la Copa Intercontinental

Este miércoles, el equipo de Jorge Carrascal buscará dar el golpe frente a los franceses en la final de la Copa Intercontinental, que se está disputando en Catar.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 17 de dic, 2025
PSG vs. Flamengo final de la Copa Intercontinental
PSG vs. Flamengo final de la Copa Intercontinental
AFP
REFRESCAR
  • 12:30 p. m. - PSG 0-0 Flamengo
    ⌚ Minuto 28:

    Partido lento, especulativo sin un claro dominador....

  • 12:25 p. m. - PSG 0-0 Flamengo
    ⌚ Minuto 20:

    Partido parejo sin acciones claras de gol en las respectivas porterías...

  • 12:13 p. m. - PSG 0-0 Flamengo
    ⌚ Minuto 11: ¡Gol anulado!

    El juez determinó que efectivamente la pelota había salido de la cancha cuando Agustín Rossi recibió el balón de su compañero...

  • 12:11 p. m. - PSG 1-0 Flamengo
    ⌚ Minuto 9: ¡Gol de PSG!

    Fabián Ruiz anotó para el PSG, pero el tanto será revisado dado que la pelota pudo haber abandonado el campo de juego...

  • 12:06 p. m. - PSG 0-0 Flamengo
    ⌚ Minuto 4: ¡Se salvó Flamengo!

    Cobro de pelota para Joao Neves que llegó solo, pero el luso no fue preciso en la definición...

  • 12:01 p. m. - Final Copa Intercontinental
    ¡Comenzó el partido!

    PSG 0-0 Flamengo

  • 11:59 a. m. - Final Copa Intercontinental
    ¡Actos protocolarios!

    Los dos equipos ya están en el campo de juego...

  • 11:31 a. m. - Final Copa Intercontinental
    Titular de PSG

  • 11:31 a. m. - Final Copa Intercontinental
    Titular de Flamengo

  • 10:23 a. m. - Final Copa Intercontinental
    👋 ¡Bienvenidos! 👋

    Flamengo y PSG buscarán en Catar un nuevo titulo para cerrar el 2025 con broche de oro...

