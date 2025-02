Gonzalo García fue el héroe del Real Madrid en Butarque. Un gol suyo de cabeza en el minuto 93, tras salir al campo en el 82, le dio el pase a semifinales al conjunto blanco y sirve al delantero para extender su gran estado de forma, tras haber marcado cuatro goles con el RM Castilla el pasado viernes, liderando al equipo de Raúl González Blanco.

Como hiciera con Álvaro Rodríguez, el ex ‘7’ madridista detectó un talento diferencial en el remate en Gonzalo. Habitual extremo en sus inicios en el RM Castilla e incluso en categorías inferiores, poco a poco fue centrando su posición hasta convertirse esta temporada en el máximo goleador de Primera RFEF.

Real Madrid se impuso al Leganés con sufrimiento y sigue en la Copa del Rey. JAVIER SORIANO/AFP

¿Quién es Gonzalo García, el salvador del Real Madrid contra Leganés por Copa del Rey?

Publicidad

19 goles para Gonzalo en 21 partidos con el primer filial madridista, siete más que el siguiente en la clasificación anotadora. Además, con una alta efectividad ya que han sido en 40 disparos a portería (47,5%) y aumentando su estadística de goles esperados (14,56), según datos de BeSoccer Pro para EFE.

Cifra goleadora que le coloca en progresión de convertirse en el máximo anotador del RM Castilla en una sola temporada, un récord que posee Mariano Díaz, con 27 tantos en 33 encuentros.

Publicidad

Un Gonzalo que llegó al Alevín B del Real Madrid en 2014. Y fue cumpliendo ciclos hasta el Castilla tras deslumbrar numéricamente en División de Honor hace dos campañas: hizo 27 goles en 26 partidos de la campaña regular, más otros 2 goles en Youth League, más otros 2 goles en Copa del Rey Juvenil y más otros 4 en la Copa de Campeones

La pasada temporada, su primera en el RM Castilla, sin ser nueve referencia y en un proceso de adaptación, anotó cinco tantos en 27 encuentros, pero en esta asumió los galones que le dio Raúl para liderar al equipo y no ha defraudado.

El salvador de la Copa que se fija en Mbappé y Cristiano

Gonzalo acumulaba 14 convocatorias con el Real Madrid. Debutó la pasada temporada, el 26 de noviembre de 2023, con 12 minutos frente al Cádiz, y en el siguiente compromiso liguero disputó 5 minutos ante el Granada. Sin embargo, desde entonces, no había tenido otra oportunidad.

Publicidad

14 convocatorias en total, cinco de ellas durante esta temporada, y primeros minutos de la temporada este miércoles en Butarque.

Salió al terreno de juego con empate a dos en el marcador, en el minuto 82, y con el Real Madrid sufriendo para poder meterse en semifinales de Copa del Rey en un partido contra el Leganés que se le complicó tras ir 0-2 por delante en el marcador.

Y Ancelotti recurrió a la cantera, también en ataque. Sin alternativas ofensivas en el banquillo, dio la oportunidad a Gonzalo y este respondió a la perfección, extendiendo su gran momento, ya que cinco días antes marcó cuatro goles ante el Algeciras.

Publicidad

Además, entró al terreno de juego en Butarque con personalidad, pidiéndole a Brahim que le pusiera balones y confiara en su remate de cabeza, ese con el que que tantas veces Raúl, su entrenador en el RM Castilla, le dio alegrías en forma de goles al Real Madrid.

"Sabía que el partido estaba un poco trabado y que iban a llegar centros y jugadas a balón parado. Sabía que tenía que estar en el área. Hablé con Brahim antes y le dije que la pusiera al área cuando llegase a línea de fondo, la puso perfecta y el balón entró solo, prácticamente", explicó sobre su gol en Realmadrid TV.

Un Gonzalo que, además de mostrarse muy feliz por su primer gol con el Real Madrid, apuntó a Mbappé y Cristiano como sus ídolos y jugadores en los que más se fija.

"Me fijo en Mbappé en los entrenamientos y en los partidos y es una barbaridad. Además, mi ídolo es Cristiano, siempre me he fijado en él. Es mi gran referente y también ahora Mbappé", desveló.

Publicidad

Gonzalo García, el nombre propio del Real Madrid que nada más salir del estadio de Butarque se dirigió a ver a sus padres, a su familia, antes de subirse al autobús de vuelta a Valdebebas, para completar su gran noche.

Real Madrid avanzó a semifinales de la Copa del Rey, tras vencer al Leganés de forma agónica. JAVIER SORIANO/AFP