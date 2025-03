¿Quién es la mujer del escandaloso video con Neymar? Advirtió a pareja del jugador

Neymar no deja de ser noticia desde su regreso a las canchas, pues cuando se creía que su vida deportiva y personal retomaba el rumbo, el propio futbolista se encargó de mancharla gracias a sus excesos.

Todo estalló en la tarde del viernes 14 de marzo, cuando se supo que había hecho una celebración desenfrenada con varias mujeres a las que contrató por más de 15 millones de pesos, cada una, que estuvo íntimamente con varias de ellas y que lo grabaron en esa situación .

Minutos después, Dorival Júnior, entrenador de la Selección Brasil, optó por desconvocarlo para los partidos de la Eliminatoria Sudamericana contra Colombia, como local, y Argentina, de visitante, programados para el jueves 20 y martes 25 de marzo, respectivamente,

Sin embargo, el estratega manifestó que lo apartó del combinado nacional por una aparente lesión de muslo izquierdo que sacó al popular ‘Ney’ de la semifinal del Campeonato Paulista, en la que su equipo, el Santos, cayó 2-1 ante Corinthians y quedó eliminado.

Lo particular es que pese a la aparente dolencia, el delantero gozó a más no poder el Carnaval de Río de Janeiro y se exigió al máximo en la fiesta en cuestión, motivo por el que no ha parado de recibir críticas de medios, hinchas y demás sectores.

Lo cierto es que el escándalo salió a la luz con una de las mujeres que aseguró haber estado con Neymar y que fue filmada con más damas de compañía en ese momento, en el que el 'crack' lucía "nervioso", según ella misma dijo en el canal SBT.

Luego añadió que por la pieza audiovisual hubo un ofrecimiento equivalente a 36 millones de pesos colombianos. Sin embargo, el papá del jugador habría pagado cerca de 60 millones para que no se publicara, algo que el padre del deportista desmintió asegurando que no hay comprobantes de la presunta transacción.

¿Quién es la mujer del escandaloso video con Neymar?

Se hace llamar Any Anwanda, asegura ser modelo y suele exhibir sugestivas fotos suyas en redes sociales, donde una de sus publicaciones explica a qué se dedica: “Solo quiero a tu hombre si me paga”.

En sus declaraciones, señaló que fue contratada con más mujeres para el festejo en una finca alejada en la que le quitaron el celular para que no comunicara nada y que estaba siendo blanco de intimidaciones, motivo por el que ventiló lo que habría ocurrido.

“Estoy siendo víctima de amenazas. Simplemente fui a la televisión a habar la verdad”, compartió en Instagram.

Y dijo no estar buscando lucro: “Soy mujer de mucho respeto y consigo todo lo que tengo con el fruto de mi sudor”.

Finalmente, advirtió a Bruna Biancardi, pareja de Neymar y quien espera su segunda hija con el jugador, pues el propio ‘Ney’ ya le había sido infiel en otro escándalo durante su primer embarazo.

“No soy quien tiene una mujer embarazada en casa y no debo nada”, puntualizó.

