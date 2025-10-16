🔴PSG vs. Real Madrid, EN VIVO; minuto a minuto del partido de Linda Caicedo en Champions League

- 02:50 p. m. - Champions League¡Final primer tiempo!
- 02:48 p. m. - PSG 0-0 Real Madrid⌚ Minuto 45+2: ¡Gol del Real Madrid!
Alba Redondo anotó el 2-0 de Real Madrid, tras cazar un rebote...
- 02:33 p. m. - PSG 0-1 Real Madrid⌚ Minuto 29: ¡Gol de Real Madrid!
Naomier Feller puso a ganar a las 'merengues'...
- 02:23 p. m. - PSG 0-0 Real Madrid⌚ Minuto 23:
Remate de Rasheedat Ajibade que exigió a la portera del Real Madrid...
- 02:21 p. m. - PSG 0-0 Real Madrid⌚ Minuto 18:
PSG está muy sólido en defensa....
- 02:10 p. m. - PSG 0-0 Real Madrid⌚ Minuto 8:
Partido sin opciones claras de gol sobre la portería
- 02:00 p. m. - Champions League¡Comenzó el Partido!
PSG 0-0 Real Madrid.
- 01:55 p. m. - Champions League¡Actos protocolarios!
Los dos equipos ya están en el campo de juego...
- 01:04 p. m. - Champions LeagueTitular del Real Madrid
📋 ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) October 16, 2025
✅ Our starting XI!
🆚 @PSG_Feminines pic.twitter.com/8Mna5OaH9C
- 01:03 p. m. - Champions LeagueTitular del PSG femenino
📄 La compo' pour cette rencontre de Ligue des champions !#UWCL pic.twitter.com/ord6JN3USz— PSG Féminines (@PSG_Feminines) October 16, 2025
- 12:46 p. m. - Champions LeagueConvocatoria del PSG
Le groupe pour la réception du Réal Madrid ! ⚔️📋#UWCL pic.twitter.com/aKA8bX2Aj1— PSG Féminines (@PSG_Feminines) October 15, 2025
- 12:45 p. m. - Champions LeagueConvocatoria del Real Madrid femenino
📋 ¡Nuestras convocadas!— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) October 16, 2025
✅ Our squad for the match!
🆚 @PSG_Feminines pic.twitter.com/Ri9plSglnS
- 12:44 p. m. - Champions League¿Cómo viene PSG?
Las francesas cayeron en su primera presentación en la fase de liga de la Champions League, tras ser goleadas 4-0 en su visita al Wolfsburg de Alemania.
- 12:42 p. m. - Champions LeagueAsí llega el Real Madrid
Las 'merengues' vienen de golear 6-2 a la Roma con gran actuación de Linda Caicedo, que no anotó, pero puso tres asistencias...
- 12:37 p. m. - Champions League¿En qué 🏟️ se jugará?
El encuentro entre el PSG vs. Real Madrid femenino se jugará en el Stade Georges Lefevre...
- 12:35 p. m. - Champions League¿A qué hora ⏱️ es el partido?
El encuentro está programado para las 2:00 p. m. (hora colombiana).
- 12:31 p. m. - Champions League👋 ¡Bienvenidos! 👋
Real Madrid de Linda Caicedo se medirá con PSG, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League femenina....
