🔴PSG vs. Real Madrid, EN VIVO; minuto a minuto del partido de Linda Caicedo en Champions League
🔴PSG vs. Real Madrid, EN VIVO; minuto a minuto del partido de Linda Caicedo en Champions League

Las dirigidas por Pau Quesada van por su segunda victoria en la Champions League femenina, donde Linda Caicedo espera ser protagonista con las 'merengues'.

Por: Javier García
Actualizado 16 de oct, 2025
Linda Caicedo, delantera del Real Madrid en partido de Champions League Femenina.
  • 02:50 p. m. - Champions League
    ¡Final primer tiempo!

    PSG 0-2 Real Madrid.

  • 02:48 p. m. - PSG 0-0 Real Madrid
    ⌚ Minuto 45+2: ¡Gol del Real Madrid!

    Alba Redondo anotó el 2-0 de Real Madrid, tras cazar un rebote...

  • 02:33 p. m. - PSG 0-1 Real Madrid
    ⌚ Minuto 29: ¡Gol de Real Madrid!

    Naomier Feller puso a ganar a las 'merengues'...

  • 02:23 p. m. - PSG 0-0 Real Madrid
    ⌚ Minuto 23:

    Remate de Rasheedat Ajibade que exigió a la portera del Real Madrid...

  • 02:21 p. m. - PSG 0-0 Real Madrid
    ⌚ Minuto 18:

    PSG está muy sólido en defensa....

  • 02:10 p. m. - PSG 0-0 Real Madrid
    ⌚ Minuto 8:

    Partido sin opciones claras de gol sobre la portería

  • 02:00 p. m. - Champions League
    ¡Comenzó el Partido!

    PSG 0-0 Real Madrid.

  • 01:55 p. m. - Champions League
    ¡Actos protocolarios!

    Los dos equipos ya están en el campo de juego...

  • 01:04 p. m. - Champions League
    Titular del Real Madrid

  • 01:03 p. m. - Champions League
    Titular del PSG femenino

  • 12:46 p. m. - Champions League
    Convocatoria del PSG

  • 12:45 p. m. - Champions League
    Convocatoria del Real Madrid femenino

  • 12:44 p. m. - Champions League
    ¿Cómo viene PSG?

    Las francesas cayeron en su primera presentación en la fase de liga de la Champions League, tras ser goleadas 4-0 en su visita al Wolfsburg de Alemania.

  • 12:42 p. m. - Champions League
    Así llega el Real Madrid

    Las 'merengues' vienen de golear 6-2 a la Roma con gran actuación de Linda Caicedo, que no anotó, pero puso tres asistencias...

  • 12:37 p. m. - Champions League
    ¿En qué 🏟️ se jugará?

    El encuentro entre el PSG vs. Real Madrid femenino se jugará en el Stade Georges Lefevre...

  • 12:35 p. m. - Champions League
    ¿A qué hora ⏱️ es el partido?

    El encuentro está programado para las 2:00 p. m. (hora colombiana).

  • 12:31 p. m. - Champions League
    👋 ¡Bienvenidos! 👋

    Real Madrid de Linda Caicedo se medirá con PSG, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League femenina....

