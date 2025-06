Ricardo Gareca dejó de ser entrenador de Chile tras la derrota ante Bolivia

El argentino Ricardo Gareca se despidió este martes y anunció que dejó de ser el seleccionador de Chile, después de la derrota por 2-0 ante Bolivia por la decimosexta jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

"Tuvimos una reunión en el vestuario con los dirigentes, con todos y luego con los jugadores y la delegación. Les comunicamos que queríamos descomprimir esto. Intentamos pelear todo. Quiero agradecer a todos por el respaldo", señaló Gareca, visiblemente abatido y apenado por la situación y con voz muy baja.

El entrenador dio declaraciones a la prensa después del partido disputado en la ciudad de El Alto y dijo en rueda de prensa que la eliminación de la Roja "es un golpe duro" para él como para la Selección de Chile, pero que "sabrá levantarse".

Luego de la derrota ante Bolivia (0-2), el entrenador se reunió con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y el secretario, Jorge Yunge, en el camarín del estadio de Villa Ingenio, en El Alto, y en ese encuentro se oficializó su partida.

"Nos sentimos muy contenidos en toda nuestra estadía en Chile, quiero agradecer a los muchachos, a los jugadores, a los dirigentes por el respaldo que nos dieron hasta las últimas consecuencias y quiero dejar bien en claro que nunca hubo un tema económico porque jamás en ningún lado yo le echo juicio a nadie", explicó Gareca.

Destacó que sintió el respaldo de la dirigencia "en todo momento" y siempre contó con el apoyo de todos.

"Me llevo una gran imagen en todo aspecto, creo que en un momento no dimos resultados, lamentablemente Chile está en una situación que nadie hubiese deseado y también deportivamente yo, con toda la experiencia que tengo también es un golpe duro para mí, de la cual me tengo que levantar, al igual que Chile se tendrá que levantar en un futuro", añadió el entrenador argentino.

El técnico, de 67 años, había asumido el mando en enero de 2024, cuando Chile ocupaba el octavo lugar con los cinco puntos que consiguió el argentino Eduardo Berizzo, que se fue tras cinco partidos dirigidos.

Gareca solo pudo sumar cinco puntos más de un total de 30, perdió siete de los diez encuentros que dirigió, y La Roja tiene el segundo peor ataque de Sudamérica con nueve goles.