🔴River Plate vs. Libertad, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores
🔴River Plate vs. Libertad, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores

El Monumental acogerá este jueves el juego decisivo de los octavos de final en Copa Libertadores entre River Plate y Libertad. En la 'banda' están convocados Miguel Borja, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
|
Actualizado agosto 21, 2025 06:02 p. m.
REFRESCAR
  • 06:02 p. m.
    🔴⚪ ¡Así luce el vestuario de River! 🔴⚪

  • 05:56 p. m.
    👊🏻🔴 ¡Estos son los convocados en River Plate! 👊🏻🔴

  • 05:55 p. m.
    🤔 ¿Cómo va la serie de este compromiso?🤔

    Al Monumental, tanto River Plate como Libertad llegan igualados a cero goles.

  • 05:54 p. m.
    🤔⌚ ¿A qué horas es el partido? 🤔⌚

    🤔⌚ A las 7:30 de la noche, en horario de Colombia, rodará el balón en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires.

  • 05:53 p. m.
    👋🏻 ¡Hola, bienvenidos! 👋🏻

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre River Plate y Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.