🔴River Plate vs. Libertad, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores

🔴⚪ ¡Así luce el vestuario de River! 🔴⚪
Esos colores que llevás.#Libertadores | #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/6Hcwmw5uaL— River Plate (@RiverPlate) August 21, 2025
📝 Los convocados por Marcelo Gallardo para recibir a Libertad de Paraguay en el Mâs Monumental por la vuelta de los octavos de final de la #Libertadores #VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/BGjRvdvasJ— River Plate (@RiverPlate) August 20, 2025
Al Monumental, tanto River Plate como Libertad llegan igualados a cero goles.
🤔⌚ A las 7:30 de la noche, en horario de Colombia, rodará el balón en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires.
Sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre River Plate y Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.