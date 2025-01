Romário impuso insólita norma en su equipo, en Brasil: "Me puse a llorar, eran costosos"

El exfutbolista y senador brasileño Romário, presidente del América de Río de Janeiro , obliga a los juveniles del conjunto de Río de Janeiro a jugar con zapatillas de color negro, como él hizo en sus tiempos de jugador, informaron este miércoles medios locales.

Algunas de las jóvenes promesas del cuadro carioca han visto incluso cómo el utilero del club les pintó sus botas de negro, cuando aparecieron con calzado de otro color, según reveló el delantero Camará en declaraciones recogidas por el portal Ge.

"Me pintó la bota de negro y me eché a llorar. Una bota cara, le pedí que no me la pintara, pero el señor Mauro (Barcelos, utilero) dijo que era una orden del presidente. ¿Quién va a saltarse una orden de Romário? Yo no...", señaló Camará tras la victoria en la víspera sobre el Atlético Goianiense, en la llamada 'Copinha de São Paulo', un importante torneo juvenil.

Barcelos se muestra inflexible. Asegura que es una "orden" directa del presidente Romário, leyenda del fútbol brasileño y en la Presidencia del América desde hace un año.

Publicidad

"Tenemos un presidente que ganó todo en la vida como jugador y necesitamos reflejarnos en él. Está cambiando la historia del club, ayudándonos y necesitamos obedecer", argumentó.

LA NUEVA NORMA DE ROMÁRIO 👟⚽️



El brasileño es el presidente del club América y obliga a sus juveniles a jugar solo con botines de color negro.



Si alguien no lo cumple, el utilero se encarga de pintarlos con AEROSOL 😳



🗣️ "Me pintó la bota de negro y me eché a llorar. Una bota… pic.twitter.com/wSfQIvKQ3x — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 9, 2025

El utilero defendió la medida, pues con ella han conseguido clasificarse para la próxima fase de la Copinha, según remarcó.

Publicidad

"Pinto las botas porque el presidente multa a quien aparece con otras de otro color. Y si no obedezco, me lo descuenta a mí del salario. Aquí hasta la comisión técnica usa botas negras", explicó.

El América volvió este año a disputar la Copinha de São Paulo después de cinco años de ausencia y en las dos primeras jornadas de la fase de grupos sumó dos victorias, con lo que se clasificó de forma anticipada para la próxima ronda.

Romário tuvo un buen promedio goleador con el Flamengo. VANDERLEI ALMEIDA/AFP

Romário de Souza Faria fue campeón con la selección brasileña en el Mundial de Estados Unidos 1994 y, a nivel de clubes, se destacó como delantero en el PSV, FC Barcelona y Valencia.

Es un fiel hincha del América desde pequeño, pasión que heredó de su fallecido padre, Edevair de Souza Faria, lo que lo llevó a ser elegido presidente del pequeño club de Río en noviembre de 2023, con el que incluso se entrenó el año pasado a sus 58 años de edad.