🔴 Colombia femenina vs. Venezuela, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Liga de Naciones

𝙀𝙡 𝙓𝙄 𝙙𝙚 𝙑𝙚𝙣𝙚𝙯𝙪𝙚𝙡𝙖 ⚔️— Vinotinto Femenina (@FemeninoFVF) April 11, 2026
Así formará el equipo que dirige Ricardo Belli en la Jornada 5️⃣ de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 🔥
🆚🇨🇴
⏰ 8:00 PM (LOC), 9:00 PM (VEN)
🏟️ Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali
📺 Televen
📻 Hot Sports 94.1 FM#SiempreVinotinto… pic.twitter.com/bbk2ILYwL0
- 07:23 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🔴 Alineación titular confirmada de Venezuela
- 07:23 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🔴 Alineación titular confirmada de Colombia
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 11, 2026
Así formará nuestra Selección Colombia para enfrentar a 🇻🇪 en la Fecha 5 de la CONMEBOL Liga de Naciones #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/X3ovK9vvSu
- 07:20 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA⚽ Último enfrentamiento entre ambas
El 16 de julio 2025, por la Copa América femenina, quedaron 0-0.
- 07:18 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
El portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), la aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/) y el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams) transmiten el compromiso.
- 07:17 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La señal principal de Caracol Televisión transmite este encuentro, desde las 8:00 de la noche.
- 07:16 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA✍️ Resultados de la 'vinotinto' en la Liga de Naciones
- Venezuela 0-0 Chile
- Paraguay 1-2 Venezuela
- Ecuador 0-0 Venezuela
- Venezuela 6-0 Perú
- 07:15 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA✍️ Resultados de la 'tricolor' en la Liga de Naciones
- Colombia 4-1 Perú
- Ecuador 1-2 Colombia
- Bolivia 1-1 Colombia
- 07:11 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🏆 Así va Venezuela en la tabla de posiciones
La 'vinotinto' es líder, sumando ocho unidades y con una diferencia de +7.
- 07:10 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🏆 Así va Colombia en la tabla de posiciones
El equipo 'cafetero' aparece en la cuarta posición, con siete puntos y una diferencia de gol de +4.
- 07:09 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🧐 ¿Cómo viene la 'vinotinto'?
El pasado 4 de marzo, derrotó 2-1 a Brasil, en partido preparatotio de la fecha FIFA de dicho mes.
- 07:08 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA👀 ¿Cómo llega la 'tricolor'?
El pasado 7 de marzo, perdió 0-1 con Estados Unidos, en la She Believes Cup 2026.
- 07:07 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali, se abren para este duelo.
- 07:06 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 8:00 p.m.
- 07:06 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Liga de Naciones femenina Conmebol.
