Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Colombia femenina vs. Venezuela, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Liga de Naciones
EN VIVO

🔴 Colombia femenina vs. Venezuela, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Liga de Naciones

En el estadio Pascual Guerrero, de Cali, y por la fecha 5 del torneo, la Selección Colombia femenina vuelve a jugar en busca de la victoria, pensando en la clasificación al Mundial.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 10 de abr, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia femenina enfrenta a Venezuela, por la Liga de Naciones
AFP
REFRESCAR
  • 07:23 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🔴 Alineación titular confirmada de Venezuela

  • 07:23 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🔴 Alineación titular confirmada de Colombia

  • 07:20 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    ⚽ Último enfrentamiento entre ambas

    El 16 de julio 2025, por la Copa América femenina, quedaron 0-0.

  • 07:18 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    El portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), la aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/) y el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams) transmiten el compromiso.

  • 07:17 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La señal principal de Caracol Televisión transmite este encuentro, desde las 8:00 de la noche.

  • 07:16 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    ✍️ Resultados de la 'vinotinto' en la Liga de Naciones
    • Venezuela 0-0 Chile
    • Paraguay 1-2 Venezuela
    • Ecuador 0-0 Venezuela
    • Venezuela 6-0 Perú
  • 07:15 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    ✍️ Resultados de la 'tricolor' en la Liga de Naciones
    • Colombia 4-1 Perú
    • Ecuador 1-2 Colombia
    • Bolivia 1-1 Colombia
  • 07:11 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🏆 Así va Venezuela en la tabla de posiciones

    La 'vinotinto' es líder, sumando ocho unidades y con una diferencia de +7.

  • 07:10 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🏆 Así va Colombia en la tabla de posiciones

    El equipo 'cafetero' aparece en la cuarta posición, con siete puntos y una diferencia de gol de +4.

  • 07:09 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🧐 ¿Cómo viene la 'vinotinto'?

    El pasado 4 de marzo, derrotó 2-1 a Brasil, en partido preparatotio de la fecha FIFA de dicho mes.

  • 07:08 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    👀 ¿Cómo llega la 'tricolor'?

    El pasado 7 de marzo, perdió 0-1 con Estados Unidos, en la She Believes Cup 2026.

  • 07:07 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali, se abren para este duelo.

  • 07:06 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 8:00 p.m.

  • 07:06 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Liga de Naciones femenina Conmebol.

