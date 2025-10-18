Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Colombia Sub-20 vs Francia EN VIVO, partido del tercer puesto del Mundial de Chile
EN VIVO

🔴 Colombia Sub-20 vs Francia EN VIVO, partido del tercer puesto del Mundial de Chile

Este sábado termina la participación de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de la FIFA, buscando quedar en el podio, pero tendrá que vencer al combinado francés. Véalo por Gol Caracol.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 18 de oct, 2025
Comparta en:
Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol contra España en el Mundial Sub-20
Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol contra España en el Mundial Sub-20
AFP
REFRESCAR
  • 01:02 p. m. - PREVIA
    VEA EN VIVO EL PARTIDO ACÁ
    En vivo Colombia vs. Francia Mundial Sub-20 2025 Gol Caracol.jpg

    • Publicidad

  • 01:12 p. m. - Colombia vs Francia
    ✅ TENEMOS TITULARES DE SELECCIÓN COLOMBIA

  • 12:58 p. m. - Colombia vs Francia
    El Mundial de las dos selecciones

    Colombia cayó en semifinales a manos de Argentina, al perder 1-0. Por su lado, Francia empató 1-1 con Marruecos pero en penales fue derrotado 5-4.

  • 12:43 p. m. - Mundial Sub-20 2025
    🕛 ¿A QUÉ HORA ES COLOMBIA VS FRANCIA?

    A las 2:00 p.m. (hora colombiana) rodará la pelota en el estadio Nacional, para el partido de tercer puesto.

  • 12:17 p. m. - Mundial Sub-20 FIFA Chile 2025
    🚨 CÓMO VER COLOMBIA VS FRANCIA EN VIVO

    El partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20 2025 se puede ver por Gol Caracol (pantalla principal), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.

  • 12:16 p. m. - 🔴 Mundial Sub-20
    🚨 Colombia vs Francia

    Atentos que se viene el partido por el tercer puesto en el Mundial Sub-20, con la Selección Colombia buscando el podio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad