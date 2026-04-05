Reviva el empate 0-0 entre Colombia y Ecuador, por el Sudamericano Sub-17

Colombia y Ecuador no se sacaron diferencia. La 'tricolor' deberá mejorar para su siguiente reto en el certamen de la Conmebol.
- 05:02 p. m.⏱️ ¡FINAL del partido! 0-0⏱️
- 04:50 p. m. - ⏱️¡Minuto 90!⏱️⏱️ ¡Se juega el tiempo de adición en el ST!⏱️
Serán seis minutos más, el marcador se mantiene 0-0.
- 04:40 p. m.⏱️¡Minuto 80!⏱️
El marcador no se mueve. Ecuador juega mejor, pese a tener 10 hombres en cancha.
- 04:31 p. m. - ⏱️¡Minuto 69!⏱️🔃🟡🔵🔴 ¡Cambios en Colombia!🔃🟡🔵🔴
⏱️ 69' Cambios en Colombia— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 5, 2026
➡️ Carlos Rodríguez, Dilan Bonilla
⬅️ Julio Sinisterra, Luis Maturana
🇨🇴 0-0 🇪🇨#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/XbZFmRpHQD
- 04:22 p. m. - ⏱️¡Minuto 61!⏱️🧤 ¡Salvador el arquero colombiano!🧤
Por poco llega el primero de Ecuador. Remate de más de 40 metros, que por poco sorprende al arquero de Colombia, Luigi Ortiz, quien evacuó el balón al tiro de esquina.
- 04:20 p. m.⏱️¡Minuto 60!⏱️
Intención de la Selección Colombia desde fuera del área, pero sin complicaciones para el golero ecuatoriano.
- 04:08 p. m. - ⏱️¡Minuto 49!⏱️🟥¡Expulsado en Ecuador!🟥
Nixon Ayoví, que fue amonestado en el primer tiempo, vio la segunda cartulina amarilla y posterior roja. Deja a la 'tri' con 10.
- 04:05 p. m.⏱️¡Comenzó el segundo tiempo!⏱️
Se juega la etapa complementaria entre colombianos y ecuatorianos. Sin cambios.
- 03:50 p. m.⏱️¡FINAL del primer tiempo!⏱️
Los equipos se van al descanso empatando a cero goles.
- 03:49 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 45+4!⏱️⏱️ ¡Se lo perdió Ecuador!⏱️
Frente al arco, Pavón se perdió lo que era el tanto para la 'tri'.
- 03:46 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 45!⏱️⏱️ ¡Tiempo de adición del PT!⏱️
Serán cuatro minutos más en el campo de juego del Estadio CARFEM.
- 03:42 p. m.⏱️¡Minuto 40!⏱️
Últimos minutos de la primera parte en el Estadio CARFEM, en Ypané. El partido sigue 0-0.
- 03:37 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 35!⏱️🟨¡Otra amarilla para Ecuador!🟨
Esta vez fue Vaca, el arquero de la 'tri', por demorar en el saque.
- 03:31 p. m. - ⏱️¡Minuto 30!⏱️⏱️ 💧¡Tiempo de hidratación!
Un minuto para que los jugadores escuchen una breve charla técnica y también aprovechen para hidratarse.
- 03:28 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 27!⏱️🟨 ¡Tarjeta amarilla para Ecuador!🟨
Nixon Ayoví el que vio la cartulina.
- 03:15 p. m. - ⏱️⚽ ¡Minuto 13!⏱️⚽😱🟡🔵🔴 ¡La tuvo Colombia! 😱🟡🔵🔴
Cabezazo de Santiago Vallecilla y puso a volar al arquero de Ecuador, esto luego de un córner. Habrá otro tiro de esquina.
- 03:13 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 10!⏱️⏱️ 0-0 el marcador⏱️
Colombia intenta con las pelotas detenidas causas peligro al pórtico ecuatoriano.
- 03:07 p. m.⏱️⚽¡Primeros minutos!⏱️⚽
La Selección Colombia Sub-17 intenta hacerse con el control de la esférica, pero Ecuador no se lo deja fácil.
- 03:01 p. m.⚽⏱️¡Comenzó el partido!⚽⏱️
Rodó el balón. Ya juegan Colombia y Ecuador en el Sudamericano Sub-20. ¿Cómo quedará el compromiso?
- 02:57 p. m.🎶🟡🔵🔴¡Suena el himno de Colombia!🎶🟡🔵🔴
Los jugadores y cuerpo técnico de la 'tricolor' Sub-17 entonan las notas del himno nacional de Colombia.
- 02:55 p. m.👊🏻🏟️¡Los equipos a la cancha!👊🏻🏟️
Ya están los protagonistas en la cancha del Estadio CARFEM, en Ypané.
- 02:41 p. m.☑️🟡🔵🔴 ¡La TITULAR de la Selección Colombia! ☑️🟡🔵🔴
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 5, 2026
Así formará nuestra Selección Colombia para enfrentar a 🇪🇨 en su debut en el CONMEBOL Sub 17 2026.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/gi2BJtVggg
- 02:40 p. m.💪🏻🟡🔵🔴¡Así fue la llegada de Colombia al estadio!💪🏻🟡🔵🔴
📸 ¡𝙉𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙀𝙌𝙐𝙄𝙋𝙊 𝙙𝙞𝙘𝙚 𝙋𝙍𝙀𝙎𝙀𝙉𝙏𝙀! ✌️🤩— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 5, 2026
🔜🇨🇴🆚🇪🇨#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/1D9wB2iRiV
- 02:22 p. m.📺 ¡SIGA EN VIVO EL PARTIDO AQUÍ!📺
- 01:53 p. m.💪🏻🟡🔵🔴¡Los dorsales de la 'tricolor' Sub-17! 💪🏻🟡🔵🔴
¡𝐋𝐨𝐬 𝐝𝐨𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝟐𝟑 𝐞𝐥𝐞𝐠𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐂𝐎𝐍𝐌𝐄𝐁𝐎𝐋 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟕 𝟐𝟎𝟐𝟔! 🙌#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/nxI9UnuHSk— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 5, 2026
- 01:46 p. m.🤔⏱️¿A qué hora es el partido?🤔⏱️
El balón rodará en el Estadio CARFEM, en Ypané, Paraguay, a partir de las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).
- 01:42 p. m.👋🏻¡Hola, bienvenidos! 👋🏻
👋🏻 Buenas tardes, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Colombia y Ecuador por el Sudamericano Sub-17.
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