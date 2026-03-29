🔴 Colombia vs. Francia, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido de preparación

🐓🔵🔴⚪ ¿Francia va con la titular HOY contra Colombia? 🐓🔵🔴⚪

"No quiero correr riesgos con ningún jugador, como siempre he hecho. Repartiremos el tiempo de juego. El objetivo es ver a la mayor cantidad de jugadores posible. Colombia es un muy buen equipo, terminó por delante de Brasil, Perdieron contra Croacia, pero tienen jugadores muy, muy buenos. Todos los jugadores son parte del equipo. No voy a destacar a nadie en particular para el equipo que jugará mañana (domingo)", dijo Didier Deschamps, el técnico de Francia, en conferencia de prensa previo al juego.