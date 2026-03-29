🔴 Colombia vs. Francia, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido de preparación

"No quiero correr riesgos con ningún jugador, como siempre he hecho. Repartiremos el tiempo de juego. El objetivo es ver a la mayor cantidad de jugadores posible. Colombia es un muy buen equipo, terminó por delante de Brasil, Perdieron contra Croacia, pero tienen jugadores muy, muy buenos. Todos los jugadores son parte del equipo. No voy a destacar a nadie en particular para el equipo que jugará mañana (domingo)", dijo Didier Deschamps, el técnico de Francia, en conferencia de prensa previo al juego.
- 11:30 a. m.🐓🔵🔴⚪ ¿Francia va con la titular HOY contra Colombia? 🐓🔵🔴⚪
- 11:24 a. m.🤔🇨🇴🇫🇷 ¿Cómo está el historial entre Colombia y Francia?🤔🇨🇴🇫🇷
Registran cinco enfrentamientos previos, antes del partido de este 29 de marzo de 2026, con una ligera ventaja para los 'galos' con tres victorias frente a dos triunfos de la 'tricolor'. El último antecedente destacado fue la remontada 3-2 de Colombia en el Stade de France, en París, en 2018.
- 11:17 a. m.🤔⏱️ ¿A qué hora es el partido?🤔⏱️
Este vibrante compromiso entre 'les bleus' y la 'tricolor' está pactado a iniciar a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland, Estados Unidos.
- 11:13 a. m.👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido de preparación entre Colombia y Francia rumbo al Mundial 2026.
Publicidad