Cómo está la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana antes Colombia vs. Perú

La fecha 15 de la Eliminatoria Sudamericana ha dejando importantes registros, como la ratificación de Argentina como único elenco fijo en la Copa del Mundo al acumular 34 unidades tras su triunfo 0-1 de visitante sobre Chile, que pese a ser último, quedó con una lejana posibilidad matemática para ir a la repesca.

Además, Ecuador, que empató 0-0 con Brasil, y Paraguay, que le ganó 2-0 a Uruguay, completaron 24 unidades y prácticamente están adentro, ya que sería muy difícil que con ese recaudo se queden sin tiquete al Mundial.

Luego viene el lote de los que aún luchan por ir a la cita orbital, grupo en el que se encuentra la Selección Colombia, sexta en la tabla de posiciones, última casilla que da cupo directo.

Y cierran Venezuela, Bolivia, Perú y Chile, que se disputan entre si el séptimo escaño, el que da paso al repechaje.

Publicidad

Resultados, fecha 15:

⦁ Chile 0-1 Argentina

⦁ Ecuador 0-0 Brasil

⦁ Paraguay 2-0 Uruguay

⦁ Junio 6: Colombia vs. Perú

⦁ Junio 6: Venezuela vs. Bolivia

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana

Publicidad

Así está la clasificación a falta de los encuentros que cierran la fecha 15 (Colombia vs. Perú y Venezuela vs. Bolivia):

Posiciones

1. Argentina: 34 puntos (15 partidos)

2. Ecuador: 24 (15 partidos)

3. Paraguay: 24 (15 partidos)

4. Brasil: 22 (15 partidos)

5. Uruguay: 21 (15 partidos)

6. Colombia: 20 (14 partidos)

7. Venezuela: 15 (14 partidos)

8. Bolivia: 14 (14 partidos)

9. Perú: 10 (14 partidos)

10. Chile: 10 (15 partidos)

Los 6 primeros irán de manera directa al Mundial de 2026, el séptimo deberá afrontar la repesca y los 3 últimos quedarán eliminados.

La Eliminatoria seguirá el martes 10 de junio con los siguientes enfrentamientos:

Publicidad

Fecha 16, junio 10

⦁ 3:00 p. m. – Bolivia vs. Chile

⦁ 6:00 p. m. – Uruguay vs. Venezuela

⦁ 7:00 p. m. – Argentina vs. Colombia

⦁ 7:45 p. m. – Brasil vs. Paraguay

⦁ 8:30 p. m. – Perú vs. Ecuador