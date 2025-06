Cómo quedó la tabla de posiciones de Eliminatoria, luego del 1-1 de Colombia de visita a Argentina

La Selección Colombia empató 1-1 con Argentina, en el marco de la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El gol de los nuestros lo anotó Luis Díaz, de gran factura; y la igualdad llegó por intemedio de Thiago Almada.

En la continuidad de la fecha, en el estadio Neo Química Arena, de Sao Paulo, Brasil superó 1-0 a Paraguay, con un gol de Vinícius Jr y con 25 puntos ya logró su presencia en el Mundial. Este fue el primer triunfo del técnico Carlo Ancelotti al frente de la auriverde.

Mientras tanto, en la ciudad de El Alto, la Selección de Bolivia sigue metida en la pelea, por al menos entrar en el repechaje, gracias a su meritorio triunfo sobre Chile, por un 2-0, gracias a los goles de Miguel Terceros y Enzo Monteiro.

Luis Díaz celebrando el gol contra Argentina en el Monumental AFP

Además de eso, en Montevideo, otro seleccionado que hizo lo suyo y logró una victoria importante fue Uruguay, que superó por 2-0 a Venezuela. Los tantos de los 'charrúas' fueron convertidos por Rodrigo Aguirre y Giorgian De Arrascaeta.

Tabla de posiciones

1.Argentina, 35 puntos

2. Brasil, 25 puntos

3. Ecuador, 24 puntos

4. Uruguay, 24 puntos

5. Paraguay, 24 puntos

6. Colombia, 22 puntos

7. Venezuela, 18 puntos

8. Bolivia, 17 puntos

9. Perú, 11 puntos

10. Chile, 10 puntos

Resultados de la fecha 16 de Eliminatorias

Bolivia 2- Chile 0

Uruguay 2- Venezuela 0

Argentina 1 - Colombia 1

Brasil - Paraguay

Perú - Ecuador

Programación fecha 17 de Eliminatorias, (9 de septiembre)

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela

Uruguay vs. Perú

Colombia vs. Bolivia

Brasil vs. Chile

*Horas por definir

Vea acá el golazo de Luis Díaz en Argentina vs. Colombia