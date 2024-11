"Conociendo a Néstor Lorenzo; Santos Borré podría ir contra Uruguay en lugar de Jhon Durán"

Yo creo que en el corazón, en la cabeza, en el sentimiento de los uruguayos hay una revancha, hay sangre en el ojo, de eso no hay la menor duda. Eso quedó planteado en los últimos partidos entre la Selección de Colombia y la Selección de Uruguay, que terminaron con fricciones, con decisiones como las que determinaron que muchos de los jugadores que actuaron en ese partido de Copa América, en Estados Unidos, hayan quedado sancionados. Entonces sí hay cuentas por saldar, sin ninguna duda, y ahí es donde Colombia tiene que tener una gran inteligencia para no entrar en ese juego lleno de furia con el que Uruguay seguramente va a encarar los primeros minutos del partido.

Y ahí es donde Colombia tiene que ser supremamente inteligente, saber que tener la pelota es una manera también de contrarrestar a los uruguayos.

Colombia lo único a lo que no puede hacer es renunciar a su estilo, a las características, lo que ya se ha sembrado en los jugadores. Cuidar mucho los espacios, pero sí entender que en cualquier momento Uruguay nos puede meter contra la portería de Vargas. Entonces, es un partido para jugarlo más con la cabeza.

En cuanto a algunas dudas en la alineación titular, pienso que por encima de John Durán, y lo digo conociendo al técnico Néstor Lorenzo, va a colocar a Santos Borré.

Rafael Santos Borré, delantero de la Selección Colombia, en medio del partido contra Uruguay, por las Eliminatorias AFP

Publicidad

El principio es defenderse bien, y cuando usted tiene un jugador como Santos Borré , que todos lo sabemos, no está tan asiduo con el gol en la Selección Colombia, pero que te proporciona recuperar muchos balones arriba en la salida, es una manera de trabajar para el gol. Entonces, tener ese tipo de jugadores que inmediatamente pasan la línea de la pelota, que se prodigan en el terreno de juego, para Néstor Lorenzo es prioridad.

Además Santos Borré es el complemento ideal para un jugador que recupera poco como James Rodríguez, pero que tiene un rol distinto al de los demás, porque James con el balón en los pies es el jugador que mueve los hilos de Colombia en ofensiva.

Publicidad

Yo no veo a Durán, se los digo sinceramente, mientras esté en el terreno de juego James Rodríguez, porque Durán no tiene la capacidad de devolverse que tiene, por ejemplo, Santos Borré. Así creo que Lorenzo se va a inclinar más por el jugador del Inter de Porto Alegre.

Y de las ausencias, hay un dicho que dice que hay jugadores que son como el viento, que no se ve para el común de la gente, pero se notan mucho en el rendimiento del equipo, y ese jugador se llama Jefferson Lerma. De eso no hay la menor discusión, y yo creo que lo reafirma la selección ideal del mes de octubre, con un titular que me parece supremamente llamativo: es un jugador tácticamente infaltable en cualquier equipo, es un jugador difícil de reemplazar.

Por Javier Hernández Bonnet

Director general de Gol Caracol