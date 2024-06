¿Cuándo juega la Selección Colombia femenina Sub-20 en el Mundial 2024? fechas y horarios

The host cities and stadiums for the #U20WWC have been confirmed! 🇨🇴😁



🏟️ Metropolitano de Techo Stadium, Bogotá

🏟️ Nemesio Camacho El Campín Stadium, Bogotá

🏟️ Atansio Girardot Stadium, Medellín

🏟️ Pascual Guerrero Stadium, Cali



See you soon, Colombia! 🙌