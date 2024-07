Dávinson Sánchez: "A la Selección Colombia no venimos por un salario, sino por la gloria"

"Sigue doliendo lo de la final, pero definitivamente yo creo que lo que se logró, lo que se viene construyendo es muy lindo. No estamos tristes, ni decepcionados por el juego, porque es nuestro trabajo, simplemente tenía que haber un ganador. Y era tan cerrado todo, que el rival también tenía posibilidades de lastimar y hacer daño. Así pasó". Esas palabras son de Dávinson Sánchez este martes al analizar varios días después del desenlace del duelo por el título de la Copa América 2024, en la que Colombia perdió 1-0 con Argentina.

El defensor central, quien fue uno de los jugadores de más alto rendimiento del seleccionado colombiano, combinó en su discurso aún la decepción propia de las derrotas, pero con mucha esperanza de cara al futuro del equipo que orienta Néstor Lorenzo.

En una sala llena de camisetas, guantes y fotografías de grandes figuras del fútbol mundial en las oficinas de Nike en Bogotá, el actual futbolista del Galatasaray turco siguió y dejó en claro que "no es que estemos bailando en un pie por lo sucedido, porque decepciona no ganar. En la vida, en el día a hacemos todo para ganar por nuestras familias, por sentirnos orgullosos. Así fue un día muy doloroso porque el pueblo colombiano también estaba muy ilusionado, en todo momento sentimos el apoyo, hubo una conexión especial con este grupo y que esto sirva para plantar base ahí y seguir para adelante. No queda otra opción que ser primeros y hay que trabajar mucho, que es lo clave para mí".

Dávinson Sánchez en la Copa América con la Selección Colombia Foto: AFP

¿Para usted se dio una revancha porque en Copa América confirmó el buen nivel que traía de Galatasaray?

"Yo lo primero es que le tengo que dar gracias al grupo, al entrenador, a su cuerpo técnico, porque aún estando en Estambul cuando tuve la lesión antes de los partidos en Londres y en Madrid; uno se se siente mal, a un mes y medio de la Copa, una lesión jodida; pero nada; el míster siempre estuvo pendiente de mí, con los entrenadores de Galatasaray. Ya después ratificar el momento y sentirme cómodo fue lo clave".

¿Sintió que estuvo en Copa América a su máximo nivel?

"Dentro de lo que yo sé hacer, no siento que en Copa América haya hecho algo locamente diferente. Pero sí hay que darle gracias a todos mis compañeros, porque en medio de todo me fortalecí".

¿Por qué le fue tan en la Selección Colombia, las calificaciones fueron destacadas y su nivel relevante?

"Creer en mí desde el primer momento. Aún dudando porque no hay que engañarnos porque cuando empiezan los partidos de preparación con Estados Unidos y Bolivia la expectativa era otra, pero en el plan del entrenador estaba colocar al que mejor estuviese. En eso también nos fortaleció y me ayudó personalmente, porque siempre hizo que quien estaba jugando o compitiendo nunca se sintiese que estaba seguro el siguiente partido, sino que había que validarlo cada minuto de juego".

Néstor Lorenzo en duelo frente a Argentina, por la Copa América. Foto: AFP.

¿Por qué ha calado tanto el trabajo de Néstor Lorenzo en el seleccionado colombiano?

"Lorenzo supo entender y ha entendido cómo puede juega la Selección. Si miras un poco, como empieza jugando sus primeros partidos y cómo termina jugando la Copa, se adapta muy bien a lo que tiene. Y nosotros creemos en el trabajo. Uno dentro se queja porque entrenamos muy fuerte, pero lo que nos da la posibilidad de dejar de quejarnos fueron los resultados. Cuando el míster te da una orden y la orden pasa, crees porque también estas consiguiendo resultados. En especial lo que nos fortaleció fue ver que el que estaba al lado estaba haciendo su trabajo y no fácil a este nivel ganar y ser protagonista".

¿Qué decirle a los hinchas de Colombia?

"Que sigan creyendo, porque hay trabajo. No nos vamos a conformar con estar tan cerca de la gloria. En nuestro trabajo cada quien recibe su salario y todo esto, pero definitivamente cuando venimos a nuestra Selección Colombia por más del reconocimiento económico, lo que queremos es darle la gloria al país. La gloria se consigue con trabajo, con mucha experiencia, entendiendo que muchas veces tienes que sufrir, como ya le pasó a los actuales campeones (Argentina). El mensaje es claro que el grupo quedó tocado, tampoco pues hubo algo loco dentro del vestuario, tristes, devastados porque queríamos mostrar que queríamos ser primeros, los mejores".