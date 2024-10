El apodo que se ganó Luisa Agudelo cuando era una niña; su madre lo reveló

Luisa Agudelo se ha consolidado como una de las jugadoras más representativas del fútbol femenino y, recientemente, disputó el Mundial Sub-17 femenino de República Dominicana, en el que la Selección Colombia quedó eliminada en la fase de grupos, pero con una buena actuación de la guardameta en el arco.

La vallecaucana, con tan solo 17 años, tiene varios títulos en su vitrina incluida la reciente Liga del fútbol colombiano, conseguida con el Deportivo Cali. Además, fue finalista en el Mundial de India Sub-17, en 2022, ganando reconocimiento a nivel nacional junto a la generación de la ‘tricolor’ que comandó Linda Caicedo.

En el programa 'Los Informantes', de 'Caracol Televisión' hizo un reportaje sobre la vida de la joven arquera colombiana, donde contaron historias sobre su niñez y cómo se dio su llegada al fútbol, en Cali.

Además de la voz de Luisa, también hablaron con su madre, quien reveló detalles y se animó a relatar algunas anécdotas que forjaron la vida de la guardameta de la Selección Colombia juvenil.

Publicidad

Allí, Alba Morelo, madre de la futbolista también dio detalles del apodo que tenía Agudelo cuando era una niña. Por cosas del destino, ya sabrían sus ganas de volar y le empezaron a decir "mariposa", pero por una razón en especial.

Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20 Foto: FCF

“Es un apodo que me puso mi padrastro Joaquín, porque no me quedaba quieta. Jodía mucho”, fueron los primeros detalles que dio Luisa Agudelo sobre el sobrenombre que tuvo en sus primeros años de vida.

Publicidad

"Luisa se pasó del balcón de un apartamento, a otro apartamento ahí donde yo vivía. Era insoportable. Teníamos que frenarla, y nos dijeron que teníamos que quemarle toda esa energía que tenía y empezó a practicar patinaje", agregó la madre de Luisa.

Luisa no comenzó su camino deportivo en el fútbol, sino que dio pasos adicionales en el patinaje: “Me compraron mis patines, me iba todas las tardes a practicar y hasta gané un campeonato de patinaje”.

Luisa siguió los pasos de su hermana mayor y a los 8 años, comenzó a practicar fútbol con su entrenador Juan José Yepes, quien actualmente sigue formando a futuros talentos para que niños y niñas puedan seguir sus sueños de convertirse en grandes profesionales, al igual que su pupila Luisa Agudelo.

Declaraciones de Luisa Agudelo sobre las críticas

"Eso no me afecta. Lo que pasa es que hay críticas con amor y así las recibes. Pero hay veces que te quieren dañar. Siempre van a comentar, sea bueno o sea malo. Uno no viene a modelar, uno viene es a jugar. Ya si se van por otro lado, es problema de ellos", afirmó Luisa Agudelo.