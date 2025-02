"El mérito de César Torres en la Selección Colombia Sub-20 es que supo escoger muy bien"

La Selección Colombia Sub-20 cumple una destacada campaña en el Sudamericano de la categoría que se está disfrutando en Venezuela, en donde los dirigidos por Cesar Torres, clasificaron como líderes del grupo B y comenzaron el Hexagonal final con contundente 4-0 sobre Paraguay.

La ‘tricolor’ ha dejado una buena impresión en territorio venezolano, en donde la dan como favorita para alzarse con el título, aunque deberá refrendar su favoritismo contra Brasil, el viernes 7 de febrero.

Cabe recordar que, el combinado cafetero se ha coronado campeón en tres ocasiones del Sudamericano Sub-20. Una de las consagraciones más recordadas fue en 2005 con Eduardo Lara, quien tuvo bajo su mando en aquella selección que local en el Eje Cafetero a jugadores como Falcao García, Hugo Rodallega, Dayro Moreno, entre otros.

Eduardo Lara en su paso como entrenador de la Selección Colombia. Foto: Colprensa.

En diálogo con el Gol Caracol, el estratega, de 65 años, habló del equipo de Cesar Torres, que marcha invicto en el certamen.

¿Cómo le ha parecido esta Selección Colombia?

“Hemos tenido la oportunidad de ver a la selección y muy contentos con el rendimiento que ha tenido y el desarrollo del torneo hasta el momento”.

¿Qué lo que más le ha gustado del equipo de Cesar Torres?

“A mí lo que más me gusta del equipo es todo, toda la selección. Yo creo que está muy bien escogida. Es un equipo que dentro del campo ataca muy bien y cuando lo tienen que atacar, nos defendemos de igual manera, nos defendemos muy bien. El equipo se le ve el trabajo del profe en cada uno de los partidos que hemos visto hasta el momento. Es muy descabellado pensar, profe, en que Colombia puede pelear por el título. Usted lo ganó en el Suramericano 2005 con una generación maravillosa”.

¿Encuentra coincidencias con el equipo que usted dirigió en 2005?

“Bueno, las comparaciones a veces no son lo mejor, pero yo te puedo decir que esta selección está ilusionando a todo el país partido tras partido. Y esto es así, hay que ir paso a paso, como nos tocó a nosotros en el 2005, pero tenemos mucha confianza porque ya hemos visto a los rivales que hemos enfrentado y sabemos el grado de superioridad que nosotros encontramos en el partido de la primera ronda. Así que con todo el trabajo y toda la fe y todo lo que hay que ponerle dentro del terreno de juego, esos muchachos, yo sé que vamos a estar peleando el título muy seguramente frente a una Selección Argentina o una Selección Brasil, puede ser, o una Selección Uruguaya, pero que vamos a estar en la final, estoy completamente seguro que vamos a llegar”.

¿Dentro de todo en conjunto de esta selección, hay algún jugador que lo haya impresionado por encima de los demás?

“Yo creo que desde Jordan (García) nuestro arquero que nos da esa seguridad, los centrales como Sandoval, como Mosquera, como Arizala, como García, yo creo que todos y cada uno de estos chicos tienen un potencial que lo han ido desarrollando dentro de cada encuentro y por eso creo que es uno de los resultados que hemos encontrado. Nombrar a un solo jugador, yo creo que no sería justo porque son todos los que han puesto su granito de arena para que eso pueda marchar de la forma que lo hemos visto hasta el momento”.

La Selección Colombia Sub-20 derrotó en su primera salida del hexagonal a Paraguay. FCF.

¿Cómo trabajar la parte mental? Colombia viene de ser líder del grupo, le ganó a Brasil, vuelve a enfrentarlo en la próxima fecha y lo digo porque en 2007 la Selección Colombia que usted dirigió en Paraguay también quedó líder, pero se cayó en la segunda en el hexagonal.

“Bueno, yo creo que el profe va a darle el manejo necesario y encima estas elecciones no es como la época que nos tocó a nosotros, nosotros nos tocaba sin psicólogos, ellos están muy bien acompañados en este caso con el psicólogo de las elecciones. Así que yo creo que le van a dar el manejo necesario para lo que se requiere para poder llegar a alcanzar el primer objetivo que es clasificar al campeonato del mundo y de ahí para allá vamos a buscar lo que es el título, lo cierto es tratar de llegar a la final y de poderlo pelear, pero acá el primer objetivo es llegar al campeonato del mundo y eso se consigue siempre sumando”.

¿Qué opina del trabajo de Cesar Torres?

“César es un gran profesional, lo está demostrando con esta selección, es la primera salida que tiene y creo que lo ha hecho de una forma excelente, creo que ha escogido muy bien su grupo de jugadores. Y como digo siempre, es un colega y no tenemos por qué venir a pensar otra cosa diferente que desearle los mejores éxitos a él porque es un profesional de este deporte y por consiguiente cuando uno trabaja tiene derecho a que las cosas le vayan de la mejor manera, así que para César un abrazo, muchas felicitaciones y que siga en esta senda que vamos muy bien”.

¿Le ha sorprendido del nivel de Neýser Villarreal con la Sub-20?

“Sí, la verdad que está pasando por un excelente momento, Villarreal creo que tiene el arco dibujado y aparte cuando uno está derecho para el gol creo que a veces no es, sino tirar para adelante y en algún lado le va a rebotar a uno y va a entrar. Y en ese momento hay que aprovecharlo porque tiene unas condiciones envidiables y en ese momento ya yo puedo decir que va a ser el goleador del torneo Suramericano. Hugo fue el goleador nuestro en ese Suramericano, así que yo creo que a este chico ya no le van a quitar ese trofeo, no se lo van a quitar”.

Neyser Villarreal es el goleador del Sudamericano Sub-20 con seis tantos. FCF.

¿Cómo se imagina el partido contra Brasil al que ya se le ganó en la primera fase?

“Ya los enfrentamos, ya ellos le vieron lo que tiene Brasil, Brasil ya sabe lo que tenemos nosotros, o sea que yo creo que Brasil no va a querer dar muchas ventajas en esa parte y nosotros ya sabemos cómo los tenemos que trabajar, ya César debe tener bien planificado este partido dado al conocimiento del partido anterior, así que solamente desearles los mejores éxitos a este grupo y que el día viernes estemos consiguiendo el objetivo que queremos que es ir asegurando el campeonato del mundo”.